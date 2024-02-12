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«Сбер» объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию

«Сбер» объединил два основных API-решения для корпоративных клиентов в одно — Sber API. Единый сервис упростит клиентский путь и станет более простым и удобным для пользователей. Сократится время вывода новых сервисов и запуска новых партнёрских интеграций.

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции, который предоставляет большой спектр возможностей для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 400 сервисов, в том числе выставление счетов, зарплатный проект, работа с платёжными поручениями и бизнес-картами. После интеграции сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учётной системы партнёра.

Изначально API-решение для корпоративных клиентов «Сбера» стало одним из первых на рынке, постоянно развивалось, получало новые возможности и опции. Сейчас в Sber API больше 6 тыс. прямых партнёрских интеграций.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Мы проводим масштабную консолидацию API-решений в единую версию, которая будет иметь общую архитектуру для всех клиентов. Благодаря этому мы сможем освободить часть ресурсов и направить их на развитие и улучшение единого решения. Клиенты высоко оценивают наш Sber API — об этом говорит как количество новых подключений, так и число "старых" клиентов, которые подключили его достаточно давно и работают с нами. Мы не планируем останавливаться и хотим сделать Sber API лидером на рынке, предлагая новые возможности и регулярно совершенствуя сервис. Наша цель — сделать Sber API простым, удобным и функциональным для всех клиентов: от небольших компаний до холдингов и госкорпораций».

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