Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех»

«АРТ-Финтех» — разработчик импортонезависимой микросервисной АБС — вошел в состав участников ассоциации «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке ассоциации компания планирует принимать активное участие в инициативах, связанных с открытыми API, достижением технологического суверенитета компаниями финансовой отрасли, пилотированием ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «АРТ-Финтех».

Российский разработчик программного обеспечения для банков, финтех-компаний, ритейла, маркетплейсов и крупного бизнеса «АРТ-Финтех» принял решение присоединиться к АФТ. В статусе ассоциированного члена компания получила возможность принимать участие в рабочих группах ассоциации, тестировать собственные продукты и новые решения в технологической песочнице АФТ, участвовать в формировании стандартов отрасли.

«Опыт «АРТ-Финтех» в области разработки и внедрения ПО на финансовом рынке, безусловно, создаст дополнительные возможности для кросс-отраслевого взаимодействия участников, поможет компаниям финансового сектора решить задачи по достижению технологического суверенитета и будет в значительной мере способствовать разработке стандартов отрасли», — сказал генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Уверен, что наша компания станет надежным партнером для участников ассоциации «ФинТех» в создании и решении задач по импортозамещению, созданию новых отечественных финансовых технологий, а также в области взаимного обогащения знаниями и компетенциями для укрепления российской банковской инфраструктуры», — сказал генеральный директор ООО «АРТ-Банк СПб» Дмитрий Смирнов.

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Ассоциация «ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «КИВИ Банк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Дом.РФ», Московская Биржа, страховой дом ВСК; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа Банк» (Россия), «Банк Русский Стандарт», «Банк Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», YADRO, Atomyze, «Центр Инвест», «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех».

«АРТ-Финтех» (ООО «АРТ-Банк СПБ») — разработчик финансового и кросс-индустриального программного обеспечения нового поколения. Компания основана в 2000 г. в Санкт-Петербурге группой ученых и экспертов с опытом работы в банковском ИT. За без малого четверть века «АРТ-Финтех» успешно реализовал более 120 проектов для отечественных и зарубежных банков. В 2020 г. компания первой на рынке начала разработку на базе свободно распространяемого ПО в микросервисной архитектуре. С 2021 г. финансовые организации на территории России и за рубежом используют отдельные модули, реализованные на новой микросервисной платформе «АРТ-Финтех». На данный момент «АРТ-Финтех» разработал все модули ПО, достаточные для полного перехода банка на российскую микросервисную АБС.