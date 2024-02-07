CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вступить в программу долгосрочных сбережений. Сбербанк первым из российских банков дал людям доступ к новому финансовому инструменту в своих отделениях. Теперь присоединиться к программе можно и в банковском мобильном приложении с ежемесячной аудиторией более 80 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В «Сбербанк Онлайн» можно оформить программу долгосрочных сбережений. Для этого нужно открыть вкладку «Накопления» и найти секцию «Пенсии». Далее нажать на «+» и перейти в «Долгосрочные сбережения». На Android 15.3 и старше вступить в программу можно в приложении. Владельцев iOS и более ранних версий Android сервис бесшовно направит на сайт «СберНПФ», чтобы заключить договор долгосрочных сбережений.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне смогут увеличить сбережения. Сделать это поможет софинансирование от государства ― получить можно до 108 тыс. руб. в первые три года участия. А еще на счет в ПДС можно перевести пенсионные накопления, чтобы выбирать, когда и как получить эти деньги. Вступить в программу можно в отделениях «Сбера» и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте и в клиентских зонах «СберНПФ». Мы также ожидаем, что в весеннюю сессию буду приняты поправки в Налоговый кодекс. Эти нововведения позволят россиянам, которые откладывают на будущее с ПДС, ежегодно возвращать до 52 тыс. руб. уплаченных налогов».

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 г. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Копить с новым инструментом можно на оплату образования, покупку загородной недвижимости, собственное дело или на пенсию.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«СберНПФ» — АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов

Исследование: какие экономические факторы способствуют росту российского ИТ-сектора, а какие сдерживают

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще