В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вступить в программу долгосрочных сбережений. Сбербанк первым из российских банков дал людям доступ к новому финансовому инструменту в своих отделениях. Теперь присоединиться к программе можно и в банковском мобильном приложении с ежемесячной аудиторией более 80 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В «Сбербанк Онлайн» можно оформить программу долгосрочных сбережений. Для этого нужно открыть вкладку «Накопления» и найти секцию «Пенсии». Далее нажать на «+» и перейти в «Долгосрочные сбережения». На Android 15.3 и старше вступить в программу можно в приложении. Владельцев iOS и более ранних версий Android сервис бесшовно направит на сайт «СберНПФ», чтобы заключить договор долгосрочных сбережений.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне смогут увеличить сбережения. Сделать это поможет софинансирование от государства ― получить можно до 108 тыс. руб. в первые три года участия. А еще на счет в ПДС можно перевести пенсионные накопления, чтобы выбирать, когда и как получить эти деньги. Вступить в программу можно в отделениях «Сбера» и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте и в клиентских зонах «СберНПФ». Мы также ожидаем, что в весеннюю сессию буду приняты поправки в Налоговый кодекс. Эти нововведения позволят россиянам, которые откладывают на будущее с ПДС, ежегодно возвращать до 52 тыс. руб. уплаченных налогов».

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 г. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Копить с новым инструментом можно на оплату образования, покупку загородной недвижимости, собственное дело или на пенсию.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«СберНПФ» — АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.