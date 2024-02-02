Сбербанк предоставил возможность регистрации на платформе цифровых активов всем физическим лицам

Сбербанк открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «В первый месяц после запуска ЦФА на индекс цифрового квадратного метра для ограниченного круга инвесторов на нашей платформе было успешно куплено около сотни таких ЦФА. Теперь новый инвестиционный инструмент доступен всем квалифицированным в отношении ЦФА частным инвесторам. Новый индексный ЦФА поможет нашим клиентам диверсифицировать свой портфель и стать частью быстрорастущего высокотехнологичного рынка ЦФА в России».

С конца 2023 г. Сбербанк выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по данным ЦФА зависит от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI), который публикуется на портале Sberbank CIB Index и отражает динамику средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Данные ЦФА доступны к приобретению только физическим лицам, являющимися квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Минимальное количество ЦФА, которое может приобрести физическое лицо, — один. Размещение ЦФА продлится до 18:00 (время московское) 15 февраля 2024 г. Погашение выпуска ЦФА запланировано в период с 11 до 16 декабря 2026 г. При этом в соответствии с решением о выпуске инвесторам может быть доступна возможность продать ЦФА эмитенту до наступления срока погашения.

Чтобы начать инвестировать в ЦФА на индекс цифрового квадратного метра, физическому лицу необходимо: быть клиентом Сбербанка и квалифицированным инвестором для приобретения ЦФА (как получить статус квалицированного инвестора, можно узнать в службе поддержки банка по бесплатным телефонам 900 или 8 (800) 555-55-50); зарегистрироваться на платформе цифровых активов Сбербанка и создать кошелек для операций с ЦФА; перевести в Сбербанк средства, необходимые для приобретения ЦФА; в списке индексных ЦФА выбрать ЦФА на индекс цифрового квадратного метра, ознакомиться с решением о выпуске, включая раздел с описанием рисков, связанных с приобретением ЦФА.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате, выпуск, учёт и обращение которого осуществляется в информационной системе на основе распределённого реестра. Сбер включён Банком России в реестр операторов информационных систем по выпуску, учёту и обращению цифровых финансовых активов.