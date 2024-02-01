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Приложение «СберБанк Онлайн» скачали более 10 млн раз в RuStore

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» уже скачали более 10 млн раз в российском магазине приложений RuStore. Приложением пользуются более 82 млн человек ежемесячно, а более половины из них — каждый день. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Круглов, вице-президент, директор департамента цифровых каналов В2С Сбербанка: «"СберБанк Онлайн" стал незаменимым помощником для большинства россиян. Это подтверждает и статистика ведущего российского магазина приложений RuStore, где наше приложение скачали более 10 млн раз. Сейчас 82 млн человек пользуются СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц, 44 млн — каждый день. Мы постоянно совершенствуем приложение и, чтобы получать от него максимум, важно его обновлять, как только выходит новая версия, а это происходит регулярно. Удобнее всего обновлять приложение в RuStore — магазин внимательно следит за тем, чтобы пользователям была доступна самая актуальная версия».

«СберБанк Онлайн» — одно из самых многофункциональных в стране. В нем можно совершать переводы и платежи, открывать вклады, рассчитывать свой кредитный потенциал, копить на пенсию, покупать валюту и драгоценные металлы в обезличенном виде, собирать деньги на праздник, анализировать личные финансы, оформлять посылки, приобретать страховые продукты, вести бизнес в качестве самозанятого и многое другое.

Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore: «За год аудитория RuStore выросла в 5 раз и составила 26 млн пользователей, согласно данным Mediascope в декабре 2023 г. Для многих пользователей RuStore стал основным источником приложений. Мы ежемесячно расширяем каталог для наших пользователей, обеспечивая широкий выбор сервисов и игр, а также вовлеченную аудиторию для разработчиков».

Среди неигровых категорий в российском магазине мобильных приложений для Android RuStore лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут «полезные инструменты». Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с «полезными инструментами». За последний год в RuStore значительно увеличилось количество приложений и игр. В начале 2022 г. в каталоге было всего около 4 тыс. сервисов, сейчас пользователям доступно более 32 тыс. различных приложений и игр.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИT-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 млн человек. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.

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