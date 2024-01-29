«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей

«СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для бизнеса от Abanking Digital Office на nocode-платформе. Это онлайн-решение, которое позволит предпринимателям существенно оптимизировать процесс подписания документов и открытия расчетного счета. Об этом CNews сообщили представители Artsofte.

Ранее, чтобы открыть счёт для юридических лиц, предпринимателям приходилось заполнять анкеты вручную, и этот процесс, как правило, занимал не менее 20 минут. Кроме того, клиентам приходилось дважды приезжать в офис банка: сначала, чтобы подписать заявку, затем – договор на открытие счета, в случае положительного решения.

Теперь, благодаря цифровому сервису, усилия будут минимальными: в банк нужно будет приехать всего один раз для идентификации и получения токена КЭП, а онлайн-заполнение анкеты займет не более пяти минут.

Возможности цифрового офиса:

– Экономия времени и усилий: время, которое теперь требуется на заполнение заявки, сократилось в 4 раза; большая часть анкеты заполняется автоматически; заявка, поданная через цифровой офис, обрабатывается в два раза быстрее;

– Комфорт: в цифровом офисе подключены удобные оповещения и дополнительная система подсказок;

– Максимальная прозрачность и информационная безопасность на всех этапах пользования сервисом.

Механика:

– Заполнить заявку на открытие счёта можно удаленно: предприниматель открывает анкету на сайте банка, вводит ИНН, и часть полей заполняется автоматически;

– Сервис проверяет клиента по требованиям банка, резервирует счёт и отправляет анкету на проверку. После одобрения заявки цифровой сервис автоматически формирует пакет документов;

– Клиенту остаётся пройти идентификацию и открыть счет.

«Возможность для потенциального клиента подать заявку на открытие счёта, забронировать реквизиты онлайн и начать пользоваться услугами банка здесь и сейчас — это обязательный конкурентный минимум, с помощью которого даже небольшие банки могут бороться за клиента с цифровыми гигантами. Если раньше разработка цифрового офиса была невозможна для банков с ограниченными ИТ-ресурсами, то сейчас можно внедрить готовое решение за 1–2 месяца с минимальными инвестициями», – сказала Жанна Коренкова, product manager Abanking.

«Интересно, что если раньше у клиентов нашего банка практически не было запросов о наличии цифрового офиса, то сейчас, когда мы успешно запустили этот проект, он сразу стал очень востребованным. По нашей статистике, лишь 30% наших клиентов будут заполнять анкеты, как и прежде, а вот остальные – сделали выбор в пользу онлайн-формата, и возвращаться к бумажным заявкам уже не будут», – отметил Иван Лонкин, начальник управления клиентских отношений «СДМ-Банка».