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«Сбер» выпустил платёжные стикеры для детей

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно заказать не только детскую «СберКарту», но и детский стикер. С его помощью юные клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет смогут оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах.

Персонажем новой продуктовой линейки стал СберКот, известный юным пользователям банка и их родителям. С ним будет выпущено 2 тыс. стикеров на базе детской «СберКарты». Поскольку стикер клеится на смартфон, он не потеряется, всегда будет под рукой у ребёнка, ведь многие дети не носят кошелёк и им некуда положить карту.

Кроме удобства использования стикер обладает всеми преимуществами детской «СберКарты»: бесплатное обслуживание и оповещения о тратах и зачислениях, кешбэк бонусами «СберСпасибо» за покупки, безопасность.

Контролировать свои расходы ребёнок может в специальном детском приложении «СберKids», а родители в своём мобильном приложении «СберБанк Онлайн» видят баланс, историю операций, могут настраивать лимиты по расходам и пополнять счёт. Получить заказанный стикер можно в любом офисе банка.

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