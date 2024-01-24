Россияне не жалеют денег на красоту и здоровье

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, как изменился спрос россиян на услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 г. Мужчины стали больше женщин интересоваться такими услугами, а в среднем россияне готовы платить на 20% больше, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

На маркетплейсе услуг YouDo.com спрос у россиян в категории «Красота и здоровье» вырос на 61% за первые три недели нового года по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего пользователи ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на специалистов по татуировкам и пирсингу.

В МТС Банке также отмечают прирост транзакций во всех «красивых» категориях. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах — в 2,9 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций увеличилось на 22%, в фитнес-клубах — на 17%, на СПА-услуги спрос вырос на 13%.

Интересно, что в новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 г. оставлены сильным полом.

По данным «МТС Банка» самый значительный прирост мужской аудитории произошел в СПА-салонах — доля платежей, совершенных мужчинами, выросла за год с 48% до 53%.

В 2024 г. россияне стали больше платить за то, чтобы быть красивыми. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах — на 17% до 2,47 тыс. руб. и в СПА-салонах – на 16% до 2,94 тыс. руб. Однако, средний чек на массаж упал на 26% до 2,24 тыс. руб.

В своих запросах на маркетплейсе услуг YouDo.com в январе 2024 г. россияне стали предлагать за beauty-услуги в среднем на 20% больше, чем год назад.

Средняя стоимость на топ-8 самых популярных услуг в категории «Красота и здоровье» в январе 2024 г. на YouDo.com: косметолог — 3,19 тыс. руб.; эпиляция — 1,44 тыс. руб.; маникюр и педикюр — 1,27 тыс. руб.; тату-мастер — 2,12 тыс. руб.; пирсинг — 1,31 тыс. руб.; ресницы и брови — 1,39 тыс. руб.; персональный тренер — 1,5 тыс. руб.; массажист — 2,11 тыс. руб.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России с 1 по 21 января 2023-2024 гг. по соответствующим МСС-кодам.