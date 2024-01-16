«МТС Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участников госзакупок

ПАО «МТС-Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участия бизнеса в госзакупках. Теперь предпринимателям в экспресс-режиме доступны не только гарантии, но и кредит на исполнение контракта до 10 млн руб. без залогового обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Кредит на исполнение контракта от «МТС Банка» поможет малому бизнесу оперативно решить финансовые вопросы, связанные с участием в госзакупках и исполнением государственных и муниципальных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Время рассмотрения заявки о выдаче кредита до 10 млн руб. занимает всего один день. При сумме более 10 млн руб. может потребоваться имущественный залог – банк рассматривает каждую заявку в индивидуальном порядке. Максимальная сумма кредита – 30 млн руб.

Кредитные средства зачисляются на расчетный счет клиента в «МТС Банке». Возврат обязательств производится ежемесячно аннуитетными платежами.

«МТС Банк заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов. Для этого мы автоматизируем и улучшаем процессы принятия решения, формируем комплексные предложения, которые включают все необходимые продукты и сервисы и максимально закрывают бизнес-потребности наших клиентов. Сегодня МТС Банк предлагает высококонкурентный продукт для участников госзакупок. Как результат, в 2023 г. банк показал рекордный рост в гарантийном бизнесе и планирует расширять свое присутствие в этом сегменте», – сказала вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

Комплексное предложение «МТС Банка» для участников госзакупок позволит компаниям не задействовать собственные оборотные средства для исполнения своих обязательств, а направить их на развитие бизнеса. Так банк возьмет на себя финансирование до 70% остаточной стоимости контракта с учетом дополнительных соглашений.

***

МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям. Входит в число 40 крупнейших банков России по величине активов.