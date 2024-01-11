Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования

Банк ДОМ.РФ открыл новый центр ипотечного кредитования (ЦИК) – он проводит сделки в цифровом формате в любое время, вне зависимости от часовых поясов, локации сторон и местоположения объекта недвижимости.

Сделки в цифровом ЦИК проходят вне зависимости от канала подачи заявки на ипотеку – это может быть личный кабинет на сайте банка, личный кабинет партнера, контактный центр, отделение, пр. После рассмотрения заявки менеджер банка связывается с клиентом для согласования условий и даты оформления ипотеки в цифровом ЦИК. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Кредитную документацию заемщик подписывает в своем смартфоне в удобное для себя время с помощью электронной подписи, ее оформляет выездной сотрудник банка.

«Запуская цифровой ЦИК, мы ставим перед собой задачу увеличения доли электронных сделок. Данный механизм позволит ускорить время выхода на сделку – в отличие от традиционных центров кредитования здесь не нужно заказывать слот. Также он востребован для тех клиентов, которые не успевают на сделку в часы работы офисов продаж», – отметила руководитель координации продаж банка ДОМ.РФ Вера Бирюкова.

В дальнейшем планируется запустить в рамках цифрового ЦИК онлайн-пространство банка – цифровую переговорную, которая объединит клиентов и застройщиков для предоставления консультаций, проведения упрощенной идентификации действующих клиентов и подписания документов.

Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.