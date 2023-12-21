Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный»

Банк ДОМ.РФ с помощью открытых данных API реализовал оформление ипотечных кредитов через одну из крупнейших российских экосистем недвижимости – «Метр квадратный» (М2). Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Открытые API – интерфейс, который позволяет использовать функции одного приложения или сайта внутри другого. С его помощью ускоряется и становится более безопасным обмен данными, например, в случае оформления ипотечного кредита банка ДОМ.РФ.

«В 2022 г. количество оформленных с помощью API технологии ипотечных кредитов в банке ДОМ.РФ составило 37% в общем объеме выдач кредитов на жилье. Интеграция с «Метром квадратным» позволит нам расширить возможности для клиентов и увеличить свою долю на рынке ипотечных продаж с помощью современных ИТ-сервисов», – сказал директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

Платформа М2 реализует подачу заявок на ипотеку через API банка, работая в своем CRM в режиме одного окна с минимальными трудозатратами и без риска операционных ошибок.

«Подключение к открытому API ДОМ.РФ позволит клиенту банка сократить время получения одобрения с нескольких часов до 10 минут и снизить влияние человеческого фактора при заполнении заявки. Всего несколько банков в России уже используют технологии подобных интеграций, и банк ДОМ.РФ является одним из первых. Такой шаг сделает процесс получения ипотечного кредита еще более удобным и простым для покупателей объектов недвижимости», — отметила сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы «Метр квадратный» Юлия Рыкунова.

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Ипотечно-строительный банк ДОМ.РФ предоставляет услуги для физических лиц и малого бизнеса, а также традиционные банковские продукты и сервисы.

Экосистема «Метр квадратный» (М2) — открытая платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метра квадратного» являются делоперы, банки, агентства недвижимости и компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок до организации ремонта.