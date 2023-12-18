«Лига цифровой экономики» стала главным поставщиком технологии для упрощения платежей UniversalPay

«Лига цифровой экономики», ключевой партнер компании Smart Engines на отечественном рынке, стала эксклюзивным поставщиком банковского решения UniversalPay. Система существенно упрощает платежи в банковском приложении или интернет-банке, поскольку объединяет в себе несколько важнейших функций — от считывания QR до распознавания номеров телефона и банковских реквизитов. Разработчиком решения является российская компания Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Благодаря UniversalPay клиенту больше не нужно думать о том, как платить, — встроенная в программу фирменная нейросеть обучена самостоятельно определять, что показывает ей человек. Это может быть: любой QR-код; банковские карты — эмбоссированные, напечатанные и гравированные — 21 платежной системы, включая «Мир»; рукописный или напечатанный номер телефона, а также несколько номеров телефона одновременно или номера, записанные с переносами на нескольких строках; рукописный или напечатанный номер банковской карты, в том числе записанный с переносами на нескольких строках; банковские реквизиты — ИНН, КПП, БИК и номер банковского счета, в том числе если все находятся на одном изображении.

Распознавание данных выполняется как на фото, так и в видеопотоке, после чего запускается нужный сценарий платежа. Если человек наводит камеру на табличку, где присутствует и номер телефона, и номер банковской карты, то ему предлагаются несколько вариантов для оплаты. Режим UniversalPay доступен в составе программного продукта Smart Code Engine 2.2, который команда Smart Engines представила в октябре текущего года. Это первая разработка такого рода как в России, так и во всем мире. Программный продукт входит в реестр российского ПО и не содержит иностранных компонентов.

Распознавание данных для совершения платежей с помощью UniversalPay доступно в мобильных приложениях и в их интернет-версиях. Высокая точность и скорость извлечения данных обеспечиваются даже на бюджетных устройствах на Android. А работа в интернет-банке важна, когда приложение банка удалено из магазинов приложений, в первую очередь из App Store. В этом случае распознавание выполняется непосредственно на веб-странице, а модуль распознавания запускается в браузере с использованием технологии WebAssembly.

Это новая веха стратегического взаимодействия двух лидеров в своих областях — «Лиги цифровой экономики», которая обладает более чем 20-летним опытом по внедрению цифровых продуктов, и OCR-разработчика Smart Engines. Сотрудничество началось еще в 2019 г. Меньше чем за пять лет партнеры совместными усилиями помогли автоматизировать ввод данных из документов и реализовали проекты для ведущих российских компаний, таких как «Вымпелком», «М.Видео-Эльдорадо», «Почта банк», Росбанк и др.

«Мы гордимся нашим партнерством с компанией Smart Engines. Они являются настоящими визионерами и не в первый раз задают тренды. Одно из значимых достижений Smart Engines — создание высокотехнологичной системы UniversalPay. Данное решение уже поставляется клиентам, я не сомневаюсь, что оно будет пользоваться большим спросом. А тот факт, что это собственная разработка, а не «переклейка», делает продукт крайне актуальным и стратегически перспективным для рынка», — сказал Дмитрий Силуянов, директор направления цифровизации клиентского сервиса «Лиги цифровой экономики».

«Разработанный нами режим распознавания платежной информации UniversalPay делает умной камеру любого смартфона в банковском приложении. Человеку нужно показать, что он хочет использовать для платежа или перевода, и наш ИИ сам извлечет всю необходимую информацию. Доверяя дистрибуцию этой революционной функциональности для совершения платежей в приложениях нашему партнеру, мы уверены в том, что банковский сектор получит высокий уровень обслуживания», — сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.