МТС выпустила цифровые финансовые активы, дебютные для собственной платформы «ЦФА хаб»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, осуществила очередной выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 240 млн руб. — дебютного для блокчейн-платформы «ЦФА хаб», разработчиком и создателем которой является дочерняя компания МТС — ООО «Блокчейн хаб». Об этом CNews сообщили представители МТС.

ЦФА на денежные требования МТС размещены 14 декабря 2023 г. на сумму 240 млн руб. по плавающей ставке со сроком погашения через один год. Инвесторами выступили компании Группы МТС — ПАО «МГТС» и АО «МТТ». Цель размещения — токенизация и автоматизация внутригрупповых займов и управление ликвидностью Группы.

«Выпуск ЦФА МТС на собственной платформе «ЦФА хаб» открывает новые возможности компании по выпуску цифровых активов для реализации внутренних задач кэш-пуллинга и управления свободной ликвидностью Группы МТС. Это поможет отработать внутренние процессы технологического и методологического взаимодействия между компаниями группы и платформой, в том числе для успешного взаимодействия и с внешними участниками, будущими пользователями платформы», — сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Сегодня ЦФА являются одним из наиболее перспективных инструментов развития финансового рынка и МТС планирует использовать платформу для выпуска цифровых активов преимущественно на собственной платформе, интересных не только для решения внутренних задач группы МТС, но и для привлечения профессиональных участников рынка, а также розничных инвесторов, включая клиентов нашей экосистемы», — добавил Смирнов.

Пользователями платформы (эмитентами и инвесторами) могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, предусмотрена роль номинального держателя для организаций с лицензией на осуществление депозитарной деятельности. Подключение физических лиц в качестве инвесторов планируется в начале 2024 г. Среди доступных видов ЦФА — денежные требования и гибридные ЦФА, включающие одновременно денежные требования и утилитарные цифровые права.

«Платформа «ЦФА хаб» реализована как конструктор финансовых продуктов и позволяет за счет сочетания технических возможностей смарт-контрактов и проверенных юридических конструкций создавать оригинальные решения как для корпоративного бизнеса, так и для игроков финансового рынка. Такой подход позволяет быстро проверять и запускать новые продукты, кастомизированные под требования конкретных отраслей или даже отдельных компаний», — сказал генеральный директор «Блокчейн хаб» Игорь Кузьмичев.

«При этом мы видим ценность таких ЦФА-продуктов в возможности не только решать задачи компаний по привлечению финансирования, но и отвечать запросам инвесторов в размещении свободных денежных средств. Особенно такая потребность актуальна для физических лиц с небольшим опытом в финансах, доступ которых ко многим интересным инструментам ограничен. Поэтому в 2024 г. мы добавим на платформу «ЦФА хаб» целую линейку продуктов, которые обязательно привлекут внимание розничных инвесторов», — подчеркнул Кузьмичев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.