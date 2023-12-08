В «Почта банк онлайн» можно пополнить мобильный телефон даже при нулевом балансе

Клиентам «Почта банка», которые являются абонентами «Мегафона», теперь доступна возможность в приложении банка оплачивать мобильную связь даже при нулевом балансе, в том числе и в роуминге. Раньше сделать это при отрицательном балансе можно было только через приложение мобильного оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

В «Почта банк онлайн» можно оплачивать мобильную связь и любые другие услуги без комиссии. Для этого нужно перейти на вкладку «Платежи» и в одноимённом блоке выбрать вкладку «Мобильная связь». Для пополнения баланса нужно ввести номер мобильного телефона и необходимую сумму и выбрать счет списания. Платёж будет зачислен моментально.

В «Почта банк онлайн» доступно для оплаты без комиссии более 30 тыс. услуг, включая ЖКУ, интернет и ТВ, телефонию и госуслуги (штрафы, налоги, госпошлины) и др. По любому из них можно настроить регулярный автоплатеж или шаблон, чтобы платить быстро и удобно. Сервис «Мои адреса» для оплаты ЖКУ запоминает адрес пользователя и в дальнейшем собирает в специальном разделе все счета по нему, напоминая о том, что есть задолженность. Таким образом у пользователя под рукой готовые счета на оплату без каких-либо дополнительных усилий.

Помимо этого, в «Почта банк онлайн» можно совершить моментальные переводы за границу: в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Абхазию, Южную Осетию, Турцию и Южную Корею. Также клиенты «Почта банка» могут отправить средства за рубеж с возможностью получения перевода наличными.

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов – от молодежи до пенсионеров. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.