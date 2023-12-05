«Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру

«Тинькофф» разработал и запустил первую на российском банковском рынке умную финансовую камеру. Она способна распознавать самые разные предметы и объекты — от финансовой информации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бездомным животным. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

С помощью «Умной камеры» в мобильном приложении «Тинькофф» в «один клик» можно решать самые разные финансовые задачи: мгновенно совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддерживать благотворительные фонды и т. д.

«Умная камера» объединяет в себе технологии компьютерного зрения и обработки естественного языка, разработанные Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф».

Что умеет «Умная камера» «Тинькофф» в стартовой версии: Распознавать банковские реквизиты без QR-кода. Пользователям не нужно вручную вводить платежные данные. Технология обучена распознавать реквизиты даже без QR-кода; Распознавать номер телефона для перевода. «Умная камера» сканирует номер телефона, в том числе рукописный для совершения перевода через приложение «Тинькофф»; Оплачивать по QR-кодам. Камера сканирует QR-код на кассах магазинах, в интернет-магазинах для совершения платежа; Распознавать другие объекты, попавшие в кадр — например, животных, и выполнять связанные с ними платежи.

В ближайших планах развития «Умной камеры»: сканирование чеков из ресторана для разделения счета; сканирование чеков из магазинов для получения кэшбэка и проверки цен; распознавание любых QR-кодов; сканирование банковских карт на пластике и написанных от руки.

«Умная камера» в приложении «Тинькофф» позволяет совершать платежи и переводы. Так, в едином интерфейсе пользователям доступен сканер номера телефона (в том числе рукописного) для переводов через приложение «Тинькофф», а также оплаты по QR-кодам.

С помощью «Умной камеры» не нужно вручную вводить платежные данные, поскольку технология обучена распознавать реквизиты даже без QR-кода. При наведении камеры на документ (например, квитанцию ЖКХ) сканер анализирует изображение, находит область с данными и выявляет информацию, которая не относится к реквизитам. Далее вносит реквизиты в поле для платежа.

Умная камера Тинькофф обучена распознавать сложные объекты. На старте она может определять кошек и собак, попавших в объектив, и предлагать перевести сумму в благотворительный фонд помощи бездомным животным.

До 31 декабря 2023 г. «Тинькофф» удвоит все пожертвования клиентов, совершенные с помощью «Умной камеры» в пользу благотворительных фондов помощи бездомным животным: «РЭЙ»; «Рука помощи бездомным животным»; Центр реабилитации животных «Верность; «НИКА».

При сканировании кошек и собак фонды-участники будут выпадать клиентам «Тинькофф» равномерно случайный образом.

В ближайшем будущем «Умная камера» сможет распознавать людей, автомобили, а также другие сложные движущиеся и неподвижные объекты для идентификации и/или совершения платежей и переводов.

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«Умная камера» в приложении «Тинькофф» — продукт, созданный командами Центра технологий искусственного интеллекта и платежей «Тинькофф». В ее основе лежат технологии компьютерного зрения, которые позволяют идентифицировать разные объекты, а также обработка естественного языка для распознавания цифр и рукописного текста с любой поверхности. Для этого используются нейронные сети, обученные на большом массиве данных.

Технология «Умной камеры» полностью безопасна, так как это полностью внутренняя разработка компании (в отличие от аналогов на рынке) — клиентские данные не передаются в сторонние сервисы.

Чтобы воспользоваться «Умной камерой», нужно зайти в мобильное приложение «Тинькофф», перейти на экран «Платежи», нажать на значок сканера в верхнем правом углу, навести камеру на объект и совершить действие (перевод, платеж и др.). В 2024 г. камера появится на главном экране приложения.

«Умная камера» доступна на смартфонах Android с версией мобильного приложения «Тинькофф» 6.18 и выше, а также для пользователей iOS в приложении DocStorage.