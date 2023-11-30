CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках Ритейл Розница
|

«Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

В декабре 2023 г. SberPay будет доступен всем магазинам-партнерам, принимающим оплату через платежную форму «Тинькофф кассы».

Таким образом с подключением SberPay на платежной форме «Тинькофф кассы» будут представлены все самые популярные в России способы оплаты товаров и услуг. Кроме SberPay это: банковские карты, Tinkoff Pay, Mir Pay, BNPL-сервис «Долями», рассрочки и др — всего более 10 платежных решений.

Для интернет-магазинов это удобно: чем больше способов оплаты — тем выше доля успешных оплат, а в итоге и прибыль магазина.

Благодаря SberPay магазины-клиенты «Тинькофф кассы» смогут предоставить своим покупателям — клиентам Сбербанка — привычный и удобный им способ оплаты, увеличить долю успешных операций и повысить лояльность клиентов.

SberPay позволяет оплачивать покупки без ввода данных карты. На странице оплаты на сайте нужно нажать на кнопку, после чего откроется приложение банка, в котором необходимо авторизоваться и подтвердить платеж. Процесс оплаты проходит в несколько раз быстрее, чем по банковской карте. SberPay доступен всем клиентам Сбербанка.

Сервисом SberPay для оплаты покупок в интернете пользуются почти 30 млн человек в месяц.

Вячеслав Рябцев, CEO «Тинькофф кассы»: «Вместе с коллегами из «Сбера» мы решили открыть наши экосистемы и интегрировать SberPay в «Тинькофф кассу». Мы создали решение, объединяющее большую часть покупателей нашей страны, чтобы любой человек мог платить так, как ему привычно и удобно, практически на любых сайтах рунета. А бизнес-клиенты «Тинькофф кассы» за счет добавления нового способа оплаты смогут повысить платежную конверсию и прибыль».

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «В этом году Tinkoff Pay стал доступен в офлайн-магазинах при оплате по QR-коду «Сбера». Сейчас с его помощью клиенты «Тинькофф» могут бесконтактно оплачивать покупки на более чем 1,6 млн POS-терминалов «Сбера». Объединение наших Pay-сервисов для приёма платежей в интернете — следующий шаг, направленный на повышение комфорта для наших клиентов».

***

«Тинькофф касса» — сервис приема онлайн-платежей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который работает по принципу одного окна: он помогает решать все вопросы бизнеса по работе с финансами. «Тинькофф касса» поддерживает прием платежей через все популярные методы оплаты и предлагает специальные платежные решения для бизнеса в зависимости от отрасли. У каждого клиента «Тинькофф кассы» есть персональный менеджер, который помогает решать любые задачи в режиме 24/7, и доступ в личный кабинет с аналитикой. Подключить «Тинькофф кассу» можно за несколько часов. Платежная платформа была запущена в феврале 2021 г. и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф», так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments. Решениями «Тинькофф кассы» может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в «Тинькофф».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота

Как оцифровать поступление в вуз?

Как российским банкам удается играть на импортоопережение

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще