Родителям станет проще наладить режим дня ребенка с умным ночником Sber

Сбербанк представил умный ночник Sber, в нем можно выбрать цвет и режимы свечения, задать расписание работы и создать различные сценарии. Новинка пополнила линейку устройств умного дома Sber, в которой уже есть умные светодиодные лампы, ленты, смарт-розетки и умные датчики. За разработку нового устройства отвечает компания-партнер SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Умный ночник Sber включит теплый приглушенный свет, когда сработает датчик движения под кроватью — так малыш без приключений доберется до ванной. Если ребенок не любит засыпать в темноте, можно оставить ночник включенным и выключить его дистанционно, когда ребенок уснет. Другой востребованный сценарий — установить расписание, чтобы в момент пробуждения умный ночник включал сценарий «Рассвет». Мягкий свет постепенно «разгорается», имитируя естественный рассвет, и помогает ребенку комфортно проснуться, даже если за окном еще темно.

Фото: Сбербанк Умный ночник Sber

Детям особенно нравится управлять умным светом самостоятельно. Всего-то нужно попросить виртуального ассистента на умных колонках SberBoom и SberBoom Mini, например: «Салют, включи северное сияние». Умным ночником также можно управлять на устройствах под управлением «Салют ТВ».

Корпус умного ночника выполнен из гипоаллергенного и приятного на ощупь силикона. Есть три дизайна ночника на выбор: «Космонавт», «Кошка» и «Грибочек». В комплекте с умным ночником Sber идет развивающая детская игра «Театр теней». С помощью экрана и комплекта силуэтов героев дети и родители смогут устраивать театрализованные представления, разыгрывать любимые сказки и придумывать собственные истории.

Умный ночник Sber уже можно купить в официальном интернет-магазине SberDevices, а также в магазинах партнеров по цене 2299 руб.

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