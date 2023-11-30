«Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка

Клиентам «Почта банка» по-прежнему доступны все возможности удаленного доступа и управления своими деньгами через мобильные устройства. Установленные на смартфонах приложения продолжат работать. Приложение банка для Android-смартфонов можно скачать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов. Помимо этого, всем клиентам доступен интернет-банк с полным набором функций. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Приложение «Почта банк онлайн» для Android доступно для скачивания в следующих магазинах: RuStore (основной магазин); Huawei AppGallery (магазин для Huawei); Xiaomi GetApps (магазин для Xiaomi); Galaxy Store (магазин для Samsung); на официальном сайте «Почта банка».

С полным перечнем источников загрузки приложения можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться интернет-банком с полным набором функционала. Он позволяет получить быстрый и удобный доступ ко всем продуктам и услугам прямо в смартфоне или планшете: картам, вкладам, кредитам, накопительным счетам, переводам и платежам и т.д. Через интернет-банк можно связаться с поддержкой банка, найти ближайший офис или банкомат. Интернет-банк не нужно скачивать. Для удобства мы рекомендуем в браузере Safari нажать «Поделиться» и «Создать иконку на экране Домой». После этого иконка «Почта банк онлайн» появится на домашнем экране iPhone наряду с иконками других приложений. Подробную инструкцию можно также найти на сайте банка.

Ответы на самые актуальные вопросы о «Почта банк онлайн» и инструкции по скачиванию приложения можно найти на сайте «Почта банка».

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает региональной сетью из около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов – от молодежи до пенсионеров. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн», включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.