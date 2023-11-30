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CloudPayments вывела на рынок новый продукт для онлайн-образования

Компания CloudPayments (входит в группу Cloud) запустила на рынок новый продукт для онлайн-образования — Cloudинфошоп — магазин инфопродуктов в платежной форме. Об этом CNews сообщили представители Cloud.

Новое решение представляет собой витрину информационных продуктов в платежной форме, а также бот для продажи и управления подписками в Telegram. Таким образом, предприниматель упрощает и ускоряет продажу, даже если продукты с разной тарификацией. С помощью Cloudинфошоп можно продавать онлайн-курсы, коучинг-марафоны, тренинги, вебинары, конференции, закрытые сообщества. Ссылку на витрину можно разместить в социальных сетях или мессенджерах.

При переходе по ссылке открывается магазин инфопродуктов внутри платежной формы поверх страницы, не перенося пользователя в браузер или другое приложение. Это повышает конверсию в оплату. После выбора подходящего курса покупатель вводит свои данные, оплачивает и попадает на экран успешной оплаты, на котором размещена кнопка со ссылкой на приобретенный продукт.

Для предпринимателей, которые продают свой контент по подписочной модели, например доступ в закрытый Telegram-канал, Cloudинфошоп предоставляет бота. Он автоматически дает доступ пользователю после оплаты без ручной настройки со стороны предпринимателя. CloudИнфошоп-бот следит за подписками пользователей и напоминает о повторном платеже. В случае неуспешного списания временно ограничит доступ к сообществу и предложит оформить подписку заново.

Сегодня в CloudИнфошоп уже доступны разнообразные способы оплаты: банковская карта; Tinkoff Pay; рассрочка; СБП.

«Несмотря на бурный рост онлайн-образования, пользователи до сих пор сталкиваются с такими проблемами как: редирект, отсутствие быстрых сервисов оплат или pay-сервисов, перевод на банковскую карту. Мы провели исследование сегмента онлайн-образования, опросили наших партнеров и пришли к выводу, что на рынке нет универсального продукта, который бы полностью удовлетворял инфобизнесменов. Именно так возникла идея создания инновационного продукта Cloudинфошоп. Магазин инфопродуктов в платежной форме — это универсальный способ и для быстрого старта, и для диверсификации каналов продаж. Еще никогда продавать инфопродукты не было так удобно», — сказал Даниил Смирнов, директор по маркетингу сервисов Cloud.

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Cloud — часть группы компаний Тинькофф — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия и СНГ.

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