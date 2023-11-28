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«Сбер» и «Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова» Российской академии наук будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

«Сбер» и «Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова» Российской академии наук подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Цель соглашения — создание, внедрение, применение, использование и развитие моделей искусственного интеллекта (ИИ) и технологических решений по вопросам изучения и сохранения биоразнообразия, а также проведение совместных образовательных и деловых мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения.

Максим Еременко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения «Сбербанка»: «Одно из приоритетных направлений работы «Сбера» в сфере ESG — разработка новых решений, основанных на технологии искусственного интеллекта для регулирования экологических и климатических рисков. ИИ также может использоваться для сбора и анализа данных о состоянии экосистем, прогнозирования изменений климата, изучения популяции редких видов животных и растений и способен внести значительный вклад в проекты охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия».

Константин Гонгальский, заместитель директора «Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова» Российской академии наук: «Несмотря на то, что основная деятельность института — фундаментальные исследования, один из приоритетов нашего развития — участие в прикладных экологических исследованиях и обеспечение качественного научного фундамента для исследований, проводимых нашими корпоративными партнерами. Мы надеемся, что партнерство со «Сбером» в сфере искусственного интеллекта выведет на новый уровень наши совместные работы по оценке биоразнообразия и прогнозирования состояния экосистем».


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