Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам и иным финансовым организациям передавать информацию ограниченного характера на обработку привлекаемым организациям. В роли таких организаций могут выступать принадлежащие россиянам аккредитованные ИТ-организации и банки с универсальной лицензией. Их деятельность будут проверять организации с лицензиями ФСБ и ФСТЭК.



Банки и организации, привлекаемые для обработки данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов, обеспечивающий финансовым организациям возможность отдавать на аутсорсинг обработку их данных. Изначально документ был разработан рядом депутатов и сенаторов и внесен в Госдуму в 2023 г. В том же году он был принят в I чтении. Окончательно Госдума одобрила документ только осенью 2026 г., затем он также был одобрен Советом Федерации.

В первую очередь закон вносит изменения в Закон «О банках и банковской деятельности». Они предполагают, что кредитная организация вправе поручить привлекаемой организации осуществление сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), удаления и уничтожения информации ограниченного доступа.

ИИ Путин разрешил привлекать ИТ-компании к работе с закрытой информацией банков

В то же время не допускается передача сведений, составляющих государственную тайну. Обозначенные операции должны осуществляться с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих на законном основании привлекаемой организации и находящихся на территории России, на основании заключенного с привлекаемой организацией договора.

В том числе кредитная организация вправе поручить обработку персональных данных без согласия субъектов персональных данных при условии соответствия требованиям Закона «О персональных данных». Привлекаемая организация осуществляет с предоставленными ей данными только те действия, которые соответствуют правам и обязанностям кредитной организации при обработке данной информации.

Также кредитная организация вправе передавать привлекаемой организации сведения, содержащие банковскую тайну. При этом привлекаемая организация обязана хранить тайну об операциях, о счетах и о вкладах клиентов и корреспондентов кредитной организации. За разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, привлекаемая организация и ее работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в установленном законодательством порядке.

Кредитная организация вправе передавать иностранному банку сведения, содержащие банковскую тайну. При этом кредитная организация обязана обеспечить хранение таким иностранным банком и его работниками тайны об операциях, о счетах и о вкладах клиентов и корреспондентов кредитной организации.

Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченный банк может передать привлекаемой организации информацию ограниченного характера для ее обработки. В случае разглашения привлекаемой организацией и ее сотрудниками информации ограниченного характера уполномоченный банк и привлекаемая организация несут ответственность в рамках закона.

В Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№ 115-ФЗ) вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям передавать на обработку информацию ограниченного характера привлекаемым организациям из числа банков с универсальной лицензией и аккредитованным ИТ-организациям.

Согласование с Центробанком порядка передачи информации привлекаемой организации

Кредитная организация обязана уведомить Центробанк о намерении поручить привлекаемой организации осуществление указанных действий в отношении информации ограниченного доступа. Центробанк в течение 60 дней после поступления уведомления от кредитной организации о намерении поручить привлекаемой организации обработку информации ограниченного характера принимает решение либо о запрете привлечения кредитной организацией данной привлекаемой организации, либо о разрешении ее привлечения. При этом передачу данных привлекаемой организации можно начать по истечении 60 дней с момента направления такого уведомления в случае отсутствия решения Центробанка об отказе в привлечении такой организации.

К уведомлению должен быть приложен отчет проверяющей организации, которая проводит операционный аудит привлекаемой организации. Проверяющая организация должна владеть лицензиями ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и ФСБ (Федеральная служба безопасности) и соответствовать требованиям Центробанка. Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) уполномоченного лица кредитной организации.

Уведомление должно содержать следующие сведения: наименование, адрес кредитной организации; ФИО, номера контактных телефонов, адреса электронной почты работников привлекаемой организации, которые осуществляют функции по обеспечению информационной безопасности привлекаемой организации, а также специальных должностных лиц привлекаемой организации, ответственных за обеспечение сохранности информации ограниченного доступа; наименование привлекаемой организации, которой планируется поручить осуществление указанных действий в отношении информации ограниченного доступа; сведения, подтверждающие соответствие привлекаемой организации требованиям закона.

В Закон «О Центральном банке» вносится норма о том, что Центробанк устанавливает порядок привлечения кредитными организациями привлекаемых организаций к осуществлению обработки информации ограниченного характера, а также требования к таким привлекаемым организациям. Указанный порядок должен быть согласован с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом. Требования к проверяющим организациям должны быть установлены Центробанком совместно с ФСБ и ФСТЭК, включая требования к проведению операционного аудита.

Требования к привлекаемым организациям должны содержать требования к обеспечению защиты информации (включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к информации), требования к операционной надежности, требования к информационным системам и их компонентам и требования к осуществлению внутреннего контроля организациями. Также требования должны содержать критерии, свидетельствующие о том, что организация, привлекаемая кредитными организациями, не может далее привлекаться к новому взаимодействию с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.

Центробанк вправе запрашивать у кредитной организации и у проверяющей организации сведения о соответствии привлекаемой и проверяющей организаций установленным законом требованиям, включая заключение и отчет проверяющей организации по результатам проведения операционного аудита привлекаемой организации. По результатам рассмотрения указанных материалов Центробанк вправе рекомендовать проведение повторного аудита проверяющей организации с привлечением другой проверяющей организации.

Центробанк принимает решение о запрете привлечения банком с универсальной лицензией, находящимся под контролем иностранного банка, иностранного банка для обработки информации ограниченного характера в случае несоответствия требованиям закона или в случае получения решений ФСБ или Росфинмониторинга о запрете привлечения иностранного банка для указанных целей. В случае нарушения кредитной организацией требований закона Центробанк вправе принять решение о запрете привлечения кредитной организацией привлекаемой организации для обработки информации ограниченного характера.

Кто может выступать в роли привлекаемой организации

Привлекаемой организацией может быть аккредитованная ИТ-организация или банк с универсальной лицензией. Такие организации должны находиться под контролем (в совокупности или по отдельности) органов федеральной, региональной или муниципальной власти или граждан России, не имеющих двойного гражданства. Под контролем понимается возможность прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % голосующих акций.

Привлекаемая организация и ее работники обязаны обеспечить защиту полученной от кредитной организации информации ограниченного доступа, в том числе контроль за отсутствием факта несанкционированного доступа к указанной информации. В случае ее разглашения привлекаемая организация и ее сотрудники несут ответственность в соответствии с договором с кредитной организацией.

Привлекаемая организация осуществляет внутренний контроль и ежегодно проводит операционный аудит, включая оценку соответствия требованиям Центробанка к обеспечению защиты информации и к операционной надежности, с привлечением проверяющей организации. Подготовленные по результатам проведения операционного аудита привлекаемой организации заключение и отчет проверяющей организации направляются в кредитную организацию, которая поручила данной привлекаемой организации осуществление действий в отношении информации ограниченного доступа, в привлекаемую организацию и в Центробанк.

Привлекаемая организация обязана уведомить кредитную организацию, которая поручила ей осуществление действий в отношении информации ограниченного доступа, не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты расторжения этого договора и обеспечить сохранность такой информации ограниченного доступа до момента ее передачи указанной кредитной организации. Со своей стороны кредитная организация до предполагаемой даты расторжения договора обязана принять от привлекаемой организации ранее переданную ей информацию ограниченного доступа.

Договором между привлекаемой организацией и кредитной организацией должны быть предусмотрены: порядок направления привлекаемой организацией в кредитную организацию на ежеквартальной основе информации о соблюдении целевых показателей оказания услуг привлекаемой организацией в части обеспечения защиты информации и операционной надежности, а также состав такой информации; формы и порядок направления привлекаемой организацией в кредитную организацию информации об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации и с нарушением требований к операционной надежности, которые произошли в период деятельности привлекаемой организации, в течение двух часов с момента их выявления привлекаемой организацией; ответственность привлекаемой организации и ее работников за разглашение полученной от кредитной организации информации ограниченного доступа.

Требования к организации, привлекаемой для обработки данных банков

Привлекаемая организация должна соответствовать ряду требований. Во-первых, в отношении привлекаемой организации не должна проводиться процедура ликвидации юридического лица, не должно быть принято решение о ее исключении из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц, должно отсутствовать решение арбитражного суда о введении процедуры банкротства в соответствии с законодательством о несостоятельности, а также в течение последних двух лет не должны были применяться санкции со стороны Центробанка.

Также в штате привлекаемой организации должны иметься работники, которые осуществляют функции по обеспечению информационной безопасности, а также специальные должностные лица, ответственные за обеспечение сохранности информации ограниченного доступа. У руководителя привлекаемой организации должны отсутствовать неснятая или непогашенная судимость за совершение преступления в сфере экономики или преступления в сфере компьютерной информации.

Привлекаемая организация и лицо, осуществляющее функции ее единоличного исполнительного органа (руководитель), должны отсутствовать в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или к терроризму, а также в аналогичных списках, составляемых ООН.

В отношении привлекаемой организации и ее руководителя должны отсутствовать решения Росфинмониторинга о замораживании денежных средств. Привлекаемая организация и ее руководитель не должны быть блокируемыми лицами в соответствии с Законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», а также не должны быть лицами, осуществляющими деятельность на территории России без специальных лицензий (если такие лицензии требуются). Кроме того, они не должны быть лицами, оказывающими услуги в сети интернет в случаях, когда доменное имя или указатель их сайта находятся в Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа привлекаемой организации, не должно быть включено в реестр контролируемых лиц в соответствии с законодательством о правовом положении иностранцев. Привлекаемая организация не должна быть отнесена Центробанком к организациям с высокой степенью риска совершения подозрительных операций и должна соответствовать требованиям Центробанка.

Кредитная организация обязана хранить с использованием информационных систем и их компонентов сведения о совершенных клиентами операциях не менее 5 лет с момента их совершения. Указанные требования не распространяются на вытекающие из договоров отношения кредитной организации с банковскими платежными агентами, операторами услуг информационного обмена, поставщиками платежных приложений, операционными центрами и платежными клиринговыми центрами, а также на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств и случаи передачи информации для рассмотрения заявлений клиентов участников платежной системы, касающихся использования электронных средств платежа без добровольного согласия клиентов, в соответствии с Законом «О национальной платежной системе».

Согласование с ФСБ передачи информации иностранному банку

Банк с универсальной лицензией, находящийся под контролем иностранного банка, вправе поручить по согласованию с Центробанком, ФСБ (Федеральной службой безопасности) и Росфинмониторингом иностранному банку осуществление обработки информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих на законном основании иностранному банку, на основании заключенного с таким иностранным банком договора. Также допускается передача персональных данных без согласия субъектов персональных данных при условии соответствия требованиям Закона «О персональных данных».

Соответствующий запрос банк с универсальной лицензией направляет в Центробанк, а Центробанк, в свою очередь, направляет его в ФСБ и Росфинмониторинг. К запросу прилагаются сведения о соответствии иностранного банка требованиям закона. Иностранный банк должен иметь лицензию соответствующего государства на осуществление банковской деятельности и осуществлять ее не менее трех лет до момента принятия Центробанком решения о согласовании привлечения его для обработки информации ограниченного характера.

Также между Центробанком и уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого фактически размещается иностранный банк, должно быть соглашение об обмене информацией в форме, принятой в международной практике. Кроме того, должны отсутствовать основания полагать, что привлечение иностранного банка к обработке информации ограниченного характера создаст угрозу стабильности банковской системы России и интересам лиц, с которыми осуществляются банковские операции и сделки банком с универсальной лицензией, находящимся под контролем иностранного банка.

Порядок согласования привлечения банком с универсальной лицензией, находящимся под контролем иностранного банка, иностранного банка для обработки информации ограниченного характера должен быть установлен Центробанком по согласованию с ФСБ и Росфинмониторингом. ФСБ может принять решение о запрете такой передачи информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Банк с универсальной лицензией, находящийся под контролем иностранного банка, обязан обеспечить защиту иностранным банком и его работниками полученной от него информации ограниченного доступа, в том числе контроль за отсутствием несанкционированного доступа к указанной информации. Также банк с универсальной лицензией несет ответственность за разглашение иностранным банком и его работниками полученной от него информации ограниченного доступа.

Банк с универсальной лицензией обязан обеспечить осуществление иностранным банком, которому он поручил обработку информации ограниченного характера, внутреннего контроля и ежегодного проведения им операционного аудита, включая оценку соответствия иностранного банка требованиям к обеспечению защиты информации и к операционной надежности, с привлечением организации, которая проводит операционный аудит банка. Подготовленные по результатам проведения операционного аудита иностранного банка заключение и отчет организации, которая проводит операционный аудит иностранного банка, направляются в банк с универсальной лицензией и в Центробанк.

Центробанк вправе направить в банк с универсальной лицензией, принадлежащий иностранному банку, запрос на предоставление сведений, подтверждающих соответствие иностранного банка требованиям закона, а также заключения и отчета проверяющей организации по результатам проведения операционного аудита иностранного банка. По результатам рассмотрения материалов в случае выявления несоответствия проверяющей организации требованиям закона Центробанк вправе рекомендовать проведение повторного операционного аудита с привлечением другой проверяющей организации.

Передача информации страховыми организациями, НПФ и МФО

Поправки, аналогичные внесенным в Закон «О банках и банковской деятельности», были внесены и в целый ряд других законов, связанных с участниками финансового рынка. Так, согласно поправкам в Закон «Об организации страхового дела», страховая организация, иностранная страховая организация, общество взаимного страхования, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая общества взаимного страхования, профессиональное объединение страховщиков вправе поручить привлекаемой организации обработку информации ограниченного характера.

Принципы взаимоотношений страховых организаций с привлекаемыми организациями такие же, как и у кредитных организаций. В роли привлекаемой организации, помимо аккредитованных ИТ-организаций и банков с универсальной лицензией, могут также быть некредитные финансовые организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или выполняющие деятельность центрального депозитария либо субъекта страхового дела. Однако привлекаемыми организациями не могут быть профессиональные участники рынка, выполняющие роль форекс-дилера или деятельность инвестиционного консультирования, а также иностранные страховые организации.

Страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховой брокер, иностранная страховая организация, общество взаимного страхования обязаны хранить с использованием информационных систем и их компонентов сведения об операциях (о сделках) не менее 5 лет с момента их совершения.

Согласно поправкам в Закон «О рынке ценных бумаг», профессиональные участники рынка — депозитарии, держатели реестров ценных бумаг и трансфер-агенты — вправе передавать информацию ограниченного характера привлекаемым организациям. Перечень возможных привлекаемых организаций такой же, как и в случае со страховыми организациями. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию) обязаны хранить с использованием информационных систем и их компонентов сведения о совершенных их клиентами операциях (сделках) в течение не менее 5 лет с момента их совершения.

Согласно поправкам в Закон «О негосударственных пенсионных фондах», негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут передавать информацию ограниченного характера для обработки привлекаемыми организациями. Перечень возможных привлекаемых организаций такой же, как и у страховых организаций. Закон «Об инвестиционных фондах» разрешает специализированным депозитариям передавать на обработку привлекаемым организациям информацию ограниченного характера. Перечень организаций, которые могут выступать в роли привлекаемой организации, такой же, как и у страховых организаций. Но он расширен за счет некредитных финансовых организаций, осуществляющих клиринговую деятельность, деятельность по осуществлению функций центрального контрагента, деятельность организатора торговли и репозитарную деятельность.

Согласно поправкам к Закону «О кредитных историях», бюро кредитных историй вправе передать информацию ограниченного характера привлекаемой организации для ее обработки. Привлекаемыми организациями могут быть аккредитованные ИТ-организации и бюро кредитных историй.

Согласно поправкам к Закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», микрофинансовая организация вправе передать информацию ограниченного характера привлекаемой организации для ее обработки. Перечень возможных привлекаемых организаций такой же, как и у страховых организаций, при этом дополнительно можно привлекать некредитную финансовую организацию, выполняющую деятельность микрофинансовой организации. Микрофинансовая организация обязана хранить с использованием информационных систем и их компонентов сведения о совершенных ее клиентами операциях не менее 5 лет с момента их совершения.

Согласно поправкам в Закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, вправе передать привлекаемой организации информацию ограниченного характера для ее обработки. Перечень организаций, которые могут выступать в роли привлекаемой организации, такой же, как и у инвестиционных фондов.

Согласно поправкам в Закон «О национальной платежной системе», операционный центр, не являющийся кредитной организацией, вправе передать привлекаемой организации информацию ограниченного характера для ее обработки. В роли привлекаемых организаций могут выступать аккредитованные ИТ-организации, банки с универсальной лицензией и операционные центры, не являющиеся кредитными организациями.

Согласно поправкам в Закон «Об организованных торгах», организатор торговли вправе передать информацию ограниченного характера для ее обработки привлекаемой организацией. Перечень возможных привлекаемых организаций такой же, как и у инвестиционных фондов. Порядок привлечения некредитными финансовыми организациями организаций для обработки информации ограниченного характера должен быть установлен Центробанком по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом. Поправки о привлечении некредитными финансовыми организациями организаций для обработки информации ограниченного характера также вносятся в Закон № 115-ФЗ.

Время на выполнение требований закона

Закон вступает в силу через год после его опубликования. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, операционные центры, не являющиеся кредитными организациями, которые до дня вступления закона в силу поручили привлекаемым организациям осуществление обработки информации ограниченного доступа, обязаны в течение 180 дней привести свои договоры с этими организациями в соответствие с законом. Привлекаемые организации в течение одного года со дня вступления закона в силу обязаны провести операционный аудит своей деятельности.