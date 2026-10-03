По самому оптимистичному сценарию — предприятия, которые войдут в контур «Объединенной микроэлектронной корпорации» («ОМК») смогут выйти на объем выручки в 2,56 трлн руб. Но для этого потребуется строительство новых производств. При этом есть и стресс-сценарий, при котором выручка «ОМК» составит почти на триллион меньше.

Выручка по сценарию

Как стало известно CNews, Сбербанк рассчитывает вывести предприятия «Объединенной микроэлектронной компании» («ОМК») на выручку 2,569 трлн руб. при чистой прибыли в 352 млрд руб. за период с 2026 по 2036 гг. Такой результат предполагается в самом лучшем из трех сценариев, следует из проекта стратегии развития «ОМК», направленного в Правительство.

Для реализации такого сценария фабрики «ОМК» должны быть загружены на 90%, включая заводы «Ангстрема», «НМ-Теха» и «Элемента». При этом рыночные цены на 200 мм пластины у «НМ-Теха» по ГОЗ и гражданской продукции не должны будут превышать 511 тыс. руб. И не превышать — 1,98 млн руб. на 300 мм пластины для ГОЗ и 700 тыс. руб. — для гражданской продукции.

Такой сценарий развития «ОМК» предполагает и освоение производства модулей (8 млн штук на «НМ-Тех»). Под модулями понимается функциональный блок изделия — законченный узел, который можно купить готовым или сделать самому: блок питания, дисплей, навигация, радиотракт. Однако для этого потребуются дополнительные мощности.

Потребуется и строительство новых производств для реализации наилучшего сценария.



Базовый сценарий

Всего в стратегии есть три сценария развития «ОМК». Базовый сценарий предполагает, что выручка предприятий «ОМК» за период с 2026 г. по 2036 г. в совокупности составит 1,964 трлн руб. при чистой прибыли в 250 млрд руб.

Сгенерировано ИИ Сбер прописал сценарий для ОМК

Его реализация повторяет предыдущий сценарий по стоимости пластин и загруженности предприятий на 90%. Однако не предусматривает освоения производства модулей.

Стресс-сценарий

Третий стресс-сценарий предполагает, что выручка предприятий контура «ОМК», включая «Элемент», «НМ-Тех», «Ангстрем», за период с 2026 г. по 2036 гг. составит 1,629 трлн руб., а чистая прибыль достигнет 110 млрд руб.

Этому должна послужить загруженность имеющихся фабрик на 50%. При этом рыночные цены на пластины у «НМ-Теха» на 200 мм составят 642 тыс. руб. для ГОЗ и 250 тыс. руб. для гражданской продукции. С 300 мм пластинами все сложнее: их цена для ГОЗ может составить 2,4 млн руб. и 420 тыс. для гражданской.

В стратегии подчеркивается, что такого сценария удастся добиться «с учетом покрытия обязательств “НМ-Теха” на 173 млрд руб., и распоряжения государства об особом ценообразовании по ГОЗ для "НМ-Теха"».

Представители Сбербанка и Минпромторга не ответили на запрос CNews.

Какой сценарий вероятнее

«Сейчас три предприятия вместе зарабатывают порядка 43 млрд рублей в год, — говорит глава SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — Даже нижний сценарий означает рост больше чем втрое, базовый — примерно вчетверо. Цель амбициозная, но для отрасли, которая долго развивалась разрозненно, вполне понятная: отдельным предприятиям такой рост был бы не по силам».

По мнению Квашенкиной, базовый сценарий (выручка 1,964 трлн руб. при чистой прибыли в 250 млрд руб.) самый достижимый для «ОМК».

«Стрессовый сценарий всего на 17% ниже базового, — говорит эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. — Если разложить его на 11 лет, выйдет около 150 млрд руб. выручки в год. Даже стресс здесь означает рост в разы».

Эксперту реалистичным кажется именно такой, стрессовый сценарий. «Базовый держится на условиях, которые от ОМК не зависят, - продолжает он. - Модель Сбербанка берет три четверти прироста спроса из локализации конечной продукции. Это значит, что производители техники должны перенести выпуск в Россию и поставить в изделия российский кристалл».

Участники отрасли разошлись во мнении: от «слишком дорого» до «нормальной цены». В стратегии, например, отмечается, что сейчас средняя стоимость пластины диаметром 200 мм составляет $4 тыс. (330 тыс. руб. по текущему курсу), что в четыре раза выше, чем в Китае. При цене вчетверо выше китайской на открытом рынке у ОМК шансов нет, поэтому ставка идет на регулируемый, считает Вишневский.

Сценарии потребления

Перед тем, как сформировать стратегию, Сбербанк подготовил модель спроса на микроэлектронику в России. Документ описывает три сценария развития рынка до 2036 г.: базовый, консервативный и оптимистичный.

Базовый сценарий предполагает, что к 2036 г. спрос на микроэлектронику вырастет примерно вдвое: с 0,8–1,0 млн до 1,6–1,8 млн пластин (1,4–1,5 трлн руб.). Среднегодовой рост — 7% до 2030 года и 5% в период с 2030 по 2036 год. Условие реализации — полное выполнение утвержденных госпрограмм и инвестпроектов, достижение целей локализации конечной продукции и выполнение планов производителей.

Консервативный сценарий даст рост лишь в 1,3 раза: до 1,1–1,3 млн пластин к 2036 г. со среднегодовыми темпами роста в 4% до 2030 г. и 2% после. Этот вариант исходит из того, что госпрограммы и инвестпроекты выполняются только на 40%, фокус смещается на сегмент B2G, а часть проектов переносится на более поздние сроки.

Оптимистичный сценарий допускает рост более чем вдвое: до 2,0–2,2 млн пластин к 2036 г. при среднегодовых темпах роста в 10% до 2030 г. и 6% после. Он предполагает полную реализацию утвержденных и части дополнительных проектов, расширение регулируемого спроса и ускоренный запуск российских производств.

«Объединенная микроэлектронная компания»

Ранее CNews сообщал, что в России создается «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), в состав которой войдут АО «Микрон», АО «Ангстрем» и «НМ-Тех». Цель ОМК — обеспечить к 2030 г. достижение показателя не менее 70% отечественных изделий по ключевым типам оборудования, материалов и химии, а также создать отечественные средства проектирования микроэлектроники.

До 2030 г. в развитие ОМК планируют вложить 1,1 трлн руб., из которых 750 млрд — из бюджета и 250 млрд — от Сбербанка.