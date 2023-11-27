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Банк «Дом.рф» запустил оформление кредита по QR-коду

Банк «Дом.рф» запустил сервис, позволяющий оформить потребительский кредит в одно касание. Для подачи заявки достаточно отсканировать QR-код, размещенный в отделениях банка — решение по продукту придет в течение нескольких минут.

Вся информация по потенциальному клиенту поступает из цифрового профиля на Госуслугах. Чтобы оставить заявление, заемщику не нужно заполнять анкету и предоставлять документы.

«Банк «Дом.рф» стремится обеспечить бесшовный процесс оказания финансовых услуг, мы ценим время клиентов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши услуги можно было получить в максимально сжатые сроки. Мы первыми в России запустили оформление ипотеки по QR-коду, теперь адаптировали инновационный способ и для потребительских кредитов. Ожидаем, что в таком формате будет заключаться не менее 50% кредитных договоров», — сказала заместитель директора управления продажами банка «Дом.рф» Ирина Кизимчук.

Технология позволяет клиенту самостоятельно оставить заявку без участия сотрудника банка. Все дальнейшие процедуры по оформлению кредита заемщик также можно выполнить дистанционно.

«Возможность подачи заявок по QR-коду значительно упрощает и ускоряет процесс кредитования. Мы активно работаем над развитием услуг через государственные информационные системы и, по сути, создаем единую цифровую экосистему взаимодействия Банка «Дом.рф» с нашими клиентами. Этот процесс — часть нашей стратегии планового развития, направленного на постоянное улучшение пользовательского опыта и расширение функционала цифровых платформ. Реализация каждого этапа способствует повышению уровня удобства и доступности наших услуг для клиентов», — сказал директор подразделения Диджитал банка «Дом.рф» Олег Комлик.

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