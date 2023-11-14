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Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен

Модульбанк обнулил ставку по торговому эквайрингу для владельцев кофеен. Теперь можно бесплатно подключиться к эквайрингу Модульбанка и не платить проценты за приём безналичных платежей.

Услуга предоставляется при подключении к платформе CafeStore Модульбанка. Она позволяет экономить десятки тысяч рублей каждый месяц: на закупках кофе и сопутствующих товаров, лизинге и обслуживании оборудования, бухгалтерском, административном и ИТ-сопровождении кофейни, обучении персонала, а теперь — и на расчётно-кассовом обслуживании.

«Мы продолжаем упрощать жизнь владельцам кофеен и повышать их доходы, и теперь отменяем ставку по эквайрингу. Это не разовая акция, не черная пятница, и не новогодние скидки. Нулевая ставка теперь будет доступна всем клиентам, подключившимся к платформе CafeStore», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Платформа CafeStore от Модульбанка запущена в 2022 г., она постоянно развивается и помогает кофейням сокращать издержки. Например, в ноябре Модульбанк и CafeStore выпустили решение для автоматизации кофейни – CafeStore 360. Оно доступно бесплатно, для регистрации не нужен расчетный счет в Модульбанке – предприниматель может установить его и сразу начать настраивать под свою кофейню.

CafeStore 360 включает в себя саму POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для управления кофейней. Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом: наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом – теперь со ставкой 0% по эквайрингу.

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