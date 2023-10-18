Клиенты «Точки» смогут принимать платежи через СБП в «1С»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» упростил для клиентов процесс приема платежей по QR-коду через СБП (Система быстрых платежей). Теперь предприниматели смогут принимать такие платежи в своей программе «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С».

Благодаря интеграции СБП с «1С» весь процесс приема оплаты происходит в одном окне. Предпринимателю не придется переключаться на интернет-банк или мобильное приложение, чтобы проверить зачисление денег на счет или сделать возврат платежа.

«Удобно, что в «1С» есть готовое решение для приема платежей по QR-коду, со стороны бизнеса не требуется никаких доработок. Предпринимателю остается получить в своем банке идентификатор торговой точки, логин и пароль для работы с СБП. Сама настройка в программе «1С» занимает не более 10 минут. Комиссия для бизнеса при оплате по QR-коду составляет 0,2%, 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности, что в три-пять раз ниже комиссии при оплате картой через эквайринг», — сказала Дарья Щеникова, менеджер проектов в «Точке».

Принимать оплату через СБП в «1С» можно двумя способами: вывести QR-код на монитор компьютера или дисплей покупателя; распечатать QR-код на счете, пречеке или отправить ссылку на оплату по электронной почте или SMS.

После оплаты информация о платеже поступит в «1С». Если к «1С» подключена онлайн-касса, то печать кассового чека и отправка фискальных данных в налоговую произойдет автоматически.

Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту «Точки» нужно подключить сервис «QR-платежи» в своем интернет-банке или мобильном приложении, получить токен в разделе «Интеграции и API», а затем настроить услугу в системе «1С».

Работа с СБП доступна в программах: «1С:Розница 8, релиз 2.3.10 и выше; «1С:РМК», релиз 1.0.5 и выше; «1C:Бухгалтерия 8», релиз 3.0.108 и выше; «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», релиз 2.0.87 и выше; «1С:УНФ», релиз 1.6.27 и выше; «1С:Гаражи», релиз 3.0.118 и выше; «1С:ERP Управление предприятием», релиз 2.5.10 и выше; «1C:Управление торговлей», релиз 11.5.10 и выше; «1С:Комплексная автоматизация», релиз 2.5.10 и выше.

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«1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программного обеспечения. «1С» работает с пользователями через партнерскую сеть: более 10 тыс. организаций-партнеров в 25 странах. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики и государственных организаций. Более 1,6 млн организаций, от малого бизнеса до крупнейших корпораций и госструктур, ежедневно используют «1С:Предприятие» и сопутствующие сервисы для повышения эффективности своей деятельности.

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