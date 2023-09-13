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Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

Модульбанк запустил SDK для сервиса интернет-эквайринга. Теперь сторонние разработчики смогут быстро встраивать функциональность приема оплат в свои мобильные приложения. Ставка интернет-эквайринга для разработчиков составит всего 0,7%.

Особенность SDK от Модульбанка в том, что при совершении оплаты пользователь не будет перенаправляться в браузер для подтверждения платежа, все действия будут реализованы в одном окне прямо в мобильном приложении. От пользователя потребуется меньше действий для оплаты, что может положительно отразиться на конверсии в покупку.

«Раньше разработчикам нужно было создавать функционал самостоятельно и подключаться к интернет-эквайрингу по API. Это сложный и дорогой путь. Теперь можно взять уже готовый функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключить SDK сможет и Andriod-разработчик, backend-разработчик не обязателен», – сказал Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

Предприниматели могут подключить интернет-эквайринг за три шага — интеграция, проверка сайта, она занимает несколько часов, и подписание договора. Весь процесс проходит в течение одного рабочего дня.

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