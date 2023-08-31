«Точка» поможет предпринимателям провести ABC-анализ контрагентов

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» поможет клиентам проанализировать контрагентов, с которыми они работают. Специально для этого «Точка» запустила сервис, который автоматически собирает статистику по выручке от всех контрагентов, с которыми работал клиент банка в определенный период, в формате ABC-анализа.

ABC-анализ — это инструмент, который помогает поделить всех клиентов компании на группы, в зависимости от того, какую выручку они приносят. Такой метод «подсвечивает» группы клиентов, на которых предпринимателю стоит обратить внимание.

Сервис по умолчанию проводит анализ рублевого счета за последний год, однако предприниматель может самостоятельно настроить тот период и те счета, которые его интересуют.

В отчете, который составит сервис «Точки», предприниматель увидит распределение его клиентов по группам. Самые оборотные формируют группу А, середнячки B, а остальные попадают в C:

Группа А — сюда входят клиенты, которые приносят предпринимателю 80% от всей выручки бизнеса; Группа B — 15% от выручки; Группа С — 5%.

«Мы автоматически анализируем базу контрагентов, подсвечиваем клиенту рискованные моменты и подсказываем, что можно с этим сделать. Под рискованными моментами мы понимаем ситуации, когда, например, в группе А оказывается только один клиент, это значит, что предприниматель получает от него 80% доходов. Это может грозить ему тем, что если этот клиент решит снизить объем закупок или вообще уйти, то бизнес нашего предпринимателя окажется под угрозой. Другая крайность — когда у предпринимателя очень много клиентов в группе С и мало в группе В. Это может означать, что у нашего клиента много контрагентов с маленькими чеками, а базы, которая приносит стабильный и высокий доход — недостаточно», — сказала менеджер продукта Александра Меркурьева.

Сервис бесплатный и доступен в мобильной и веб-версии интернет-банка «Точка» в разделе «Аналитика». Он подходит для предпринимателей, работающих с юрлицами.