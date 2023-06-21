SberBusinessAPI помог корпоративным клиентам и партнерам «Сбера» увеличить объемы трансакций

Объемы трансакций корпоративных клиентов «Сбера», которые подключили SberBusinessAPI, в среднем за год увеличились на 111%. Об этом говорит статистика компаний, которые пользуются этим удобным инструментом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

SberBusinessAPI — это набор BaaS решений и методов прямой интеграции, объединяющий все API-решения «Сбера» и открывающий широкий спектр возможностей средним и крупным компаниям страны. В SberBusinessAPI доступно более 100 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платежными поручениями и бизнес-картами и многое другое. После интеграции система позволяет осуществлять взаимодействие с банком напрямую из учетной системы или торговой площадки партнера.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Статистика клиентов SberBusinessAPI по объемам трансакций говорит сама за себя: платежная рутина перестает отнимать у компаний время, необходимое для развития продаж и бизнеса в целом. SberBusinessAPI предлагает уникальный набор методов и решений прямой и внешней интеграции, которые будут полезны разным сегментам бизнес-аудитории. Небольшие предприятия благодаря API «Сбера» могут быстро настроить прием оплаты, повысить собираемость регулярных платежей и подписок, обеспечить мгновенные расчеты с юридическими лицами. Крупные корпорации оценят скорость, удобство и эффективность прямой интеграции при работе с выписками, зарплатными реестрами и другими рутинными операциями».

Среди клиентов B2B-сегмента, которые подключили SberBusinessAPI, большим спросом пользуются решения для B2B и B2B2C-переводов по бизнес-картам, платежей на счета самозанятых. У клиентов SberBusinessAPI также востребованы сервисы корпоративных подписок, рассрочки для бизнеса и моментальных платежей.

Самый быстрый способ подключиться к API «Сбера» — сделать это в личном кабинете интернет-банка, заполнив простую форму заявления и подписав ее электронной подписью. После этого клиент получает данные, необходимые для доступа к тестовой части SberBusinessAPI, и может приступить к настройке и тестированию интеграции со своей учетной системой. Подключение SberBusinessAPI в личном кабинете исключает необходимость согласования сложных договоров между клиентом и банком и дает быстрый доступ к базовым сервисам.

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SberBusinessAPI — единый API «Сбера» для проведения операций юридических лиц. Используется клиентами различных отраслей экономики: машиностроения, HoReCa, ретейла и др.