ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB

ОТП Банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым исходным кодом Greenplum.

Пилотный проект по построению корпоративного хранилища стартовал в ОТП Банке в 2022 году, когда было принято решение мигрировать с Oracle Exadata. За 15 лет использования текущего хранилища, объём которого составляет ~100 Тб, у организации накопился большой архитектурный долг. Требовалось уменьшить негативное влияние на системы-источники в процессе загрузки инкрементальных данных, вынести нецелевой функционал, снизить затраты на инфраструктуру за счёт использования многотемпературного хранилища.

По результатам пилотного проекта ОТП Банк разработал концепцию новой мультикомпонентной платформы данных, состоящей из озера данных, реляционного хранилища на базе MPP-архитектуры, ETL-платформы и BI-инструментов. Одним из важных аспектов выбора был план использования Open Source, либо решений из реестра российского ПО.

При выборе СУБД специалисты ОТП Банка учитывали стоимость платформы, функциональные возможности, условия сопровождения. Arenadata DB сравнивали с другими представленными на российском рынке продуктами и «ванильным» Greenplum. С точки зрения зрелости решения, включённых сервисов (расширенный мониторинг, механизмы обеспечения катастрофоустойчивости, Arenadata Cluster Manager, наличие поддержки) выбор был сделан в сторону Arenadata DB.

«Мы понимаем, что на рынке наблюдается тенденция к созданию модульных платформ данных для работы с большими объёмами информации, состоящей из компонентов, которые эффективно решают задачи бизнеса. Такой подход получается гибче, эффективнее и дешевле в использовании, чем монокомпонентные решения, которыми многие до сих пор пользуются. Кроме того, набор технологий для решения аналитических задач меняется. Организации будут инвестировать ресурсы и время в новые технологии, а специалисты — расширять знания в новых предметных областях. И мы должны быть среди тех, кто внедряет передовые решения первыми, чтобы быть лидерами рынка в части анализа данных», — прокомментировал выбор технологий Arenadata Александр Балев, владелец платформы DWH ОТП Банка.

«Мы рады стать частью проекта ОТП Банка по созданию хранилища данных. Для нас важно, что наши технологии дают возможность реализовать поставленные банком задачи, а мы можем не только предоставить надёжные и проверенные рынком продукты, но и поделиться наработанными знаниями и экспертизой», — отмечает Андрей Жуков, коммерческий директор Arenadata.