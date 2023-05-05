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В «Сбербанк онлайн» появился сервис проверки сайтов на мошенничество

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» теперь могут быстро и бесплатно проверить безопасность сайта. Любую интернет-ссылку, полученную в SMS, по электронной почте или через мессенджеры, можно проверить в мобильном приложении банка в разделе «Безопасность» — «Проверка сайтов». После быстрого анализа сервис выяснит, является ли сайт мошенническим или вредоносным.

Для проверки интернет-ссылки нужно ввести или скопировать ее адрес в специальное поле в «Сбербанк онлайн» (при копировании важно случайно не перейти по ссылке). Сервис проверит её по множеству параметров в различных источниках и уже через несколько секунд вынесет вердикт.

Сервис доступен пользователям с версией мобильного приложения 14.11.0 для Android и iOS. Скачать последнюю версию мобильного приложения Сбербанк онлайн для Android можно на сайте банка. Для установки последней версии приложения для iOS клиенты могут обратиться в офисы банка.

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