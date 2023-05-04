Модульбанк запустил в Москве фотостудию для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах. Первая уже больше года работает в Новосибирске и обслуживает селлеров со всей страны. Оборудованные фотостудии – это часть центра дизайна Модульбанка, который в промышленных объемах создает для предпринимателей продающий контент для торговых площадок.

Фотостудии используются для профессиональной съемки товаров, которые продаются на маркетплейсах. В московской студии оборудованы и интерьерные зоны, чтобы можно было показать товары клиентов в бытовых условиях или создавать атмосферные фото для маркетплейсов и соцсетей.

Осенью 2021 г. Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 г., оценив спрос и потребности селлеров, банк построил центр дизайна с собственной профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов, дизайнеров, инфографов. Услуги центра доступны для всех предпринимателей, для клиентов Модульбанка они предоставляются на специальных условиях от 0 руб.

Центр занимается производством фото и видео любой сложности, в том числе предметной съемкой, фото и видео-360°. Под запрос предпринимателя можно разработать фирменный стиль магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

«Как банк мы заинтересованы играть вдолгую. Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса и оставаться с Модульбанком годами. Очевидно, эта стратегия работает: наш новосибирский центр дизайна стал таким востребованным, что мы решили открыть второй центр в Москве», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Для клиентов Модульбанка, которые подключают тариф «Селлер топ», услуги центра дизайна предоставляются бесплатно. Стать клиентом Модульбанка и подключиться к селлер-тарифу можно за один день, получить контент для торговых площадок – в течение одной недели с момента подачи заявки.