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В сервисе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес» стали доступны новые опции

«МТС банк» добавил новые возможности для предпринимателей по управлению своим расчетно-кассовым обслуживанием в системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС банка» могут в несколько кликов сменить пакет услуг, выставить счет контрагенту и отозвать платежное поручение.

В зависимости от характера и масштаба деятельности клиент может выбрать тариф РКО, а при росте бизнеса и объема операций поменять программу обслуживания непосредственно в клиент-банке. Новый тариф начет действовать с 1 числа следующего календарного месяца. Там же клиент сможет выбрать вариант оплаты РКО – ежемесячно или единоразово. Если же по какой-то причине предприниматель примет решение остаться в текущем тарифе, то подключение нового можно отозвать. Для дополнительной верификации действие необходимо будет подтвердить SMS-кодом.

Платеж в статусе «Отправляется» теперь также можно легко отменить в мобильном приложении. Для этого нужно найти платеж в ленте операций, выбрать опцию «Отменить платеж» и подтвердить операцию кодом из SMS. После этого в случае успешного отзыва платеж попадает в статус «Не отправлен» с причиной отказа «Отозван клиентом».

Для выставления нового счета контрагенту клиент должен указать номер счета, дату и указать свой расчетный счет для зачисления средств. При этом номер счета заполняется автоматически порядковым номером, с возможностью отредактировать его и ввести любое цифровое, буквенное или символьное значение, а дата ставится по умолчанию текущей с возможностью ее поменять на любую другую. При указании информации о плательщике предприниматель может воспользоваться подсказками при вводе ИНН или указать всю информацию вручную. Перед тем как счет станет доступен для скачивания клиенту, его нужно отправить на электронную почту контрагента. В случае необходимости, можно добавить необязательный комментарий к счету, например, за что конкретно будет произведена оплата или по какому договору.

Новые функции уже доступны в веб-версии «МТС-бизнес». Для того чтобы что они появились в мобильном приложении на Android, его необходимо обновить до последней версии. Клиенты с iOS могут воспользоваться новыми функциями, зайдя в веб-версию «МТС-бизнес» в браузере.

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