«Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов

«Почта банк» стал использовать сервис Минцифры «Госключ» для подписания кадровых документов усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Благодаря интеграции «1С:ДО» с «Госключом» почти все кадровые документы можно будет подписывать в электронном виде, что позволит банку отказаться от бумажного документооборота, оптимизировать многие кадровые процессы и экономить до 13 млн руб. ежегодно.

«Почта банк» последовательно внедряет «цифру» во внутренние процессы, в частности одним из первых, еще в 2020 г., присоединился к кадровому электронному документообороту (КЭДО) в рамках эксперимента Минтруда. Сегодня уже 80% сотрудников банка по всей стране перешли на оформление документов в электронном виде. Однако требования Трудового кодекса не позволяют использовать простую электронную подпись в «1С:ДО» для подписания некоторых документов, например, трудового договора, договора о материальной ответственности или дополнительного соглашения – с помощью «Госключа» сотрудники банка смогут подписывать такие документы. Помимо этого, «Госключ» можно использовать в личных целях: подписать заявление для регистрации бизнеса, договор купли-продажи автомобиля, ипотечный договор, обращение в суд, акт приёмки выполненных работ.

«Учитывая широкую региональную сеть банка и большое количество сотрудников по всей стране, нам было важно сразу максимально автоматизировать HR-процессы. Поэтому большинство кадровых документов в нашем банке можно оформлять в электронном виде: сегодня у наших сотрудников почти весь путь электронный – от приема на работу до увольнения. А использование «Госключа» позволит нам расширить электронный документооборот, добавив в него целый ряд важных кадровых документов. Это сделает рутинные операции еще более удобными и простыми для всех сотрудников и сэкономит их время. Также автоматизация дает возможность удобно хранить, быстро находить и обрабатывать данные. Кроме того, для нас как для работодателя это сокращение издержек на логистику, бумагу, ведение и хранение бумажных документов. Сокращение всех этих расходов позволит нам экономить порядка 13 млн руб. ежегодно», – сказала старший вице-президент, директор по персоналу «Почта банка» Елена Логинова.

На первом этапе проект охватит сотрудников банка, работающих в Московском регионе, – всего порядка 1,3 тыс. сотрудников. В дальнейшем этот сервис станет доступен всем сотрудникам банка во всех регионах страны – более 14 тыс. человек.

Для подписания документов «Госключом» нужно скачать и установить на телефон одноименное приложение, авторизоваться в нем через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и ввести код из SMS, полученного на номер из учетной записи на «Госуслугах». После введения пароля будет сформирован сертификат УНЭП. В дальнейшем все документы, которые требуют подписания, будут из «1С:ДО» направляться в приложение «Госключ», а сотрудник получит уведомление о поступлении нового документа на подпись. Нужно лишь открыть приложение, ознакомиться с документом и подписать его нажатием одной кнопки.

«Госключ» – проект, запущенный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать УНЭП или УКЭП.