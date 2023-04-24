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Модульбанк запустил ИТ-платформу для кофеен на базе CafeStore

Модульбанк добавил полноценную ИТ-платформу к пакету сервисов для кофеен CafeStore. Это комплекс программных решений для бизнеса, который включает POS-систему для обработки заказов, складской учет, бонусную программу и мобильное приложение для клиентов, позволяет следить за аналитикой продаж, составлять меню с фото и модификаторами и многое другое. Не нужно устанавливать множество программ — все уже есть в платформе CafeStore.

CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками. Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах. Также CafeStore предлагает банковское обслуживание Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

«Мы развиваем CafeStore в рамках нашей стратегии: создавать экосистемы нишевых банковских продуктов и нефинансовых сервисов, чтобы помогать нашим клиентам растить бизнес. Сначала мы планировали запустить для кофеен только маркетплейс с расходниками и учебный центр, но оценив спрос, решили не останавливаться и создали ИТ-платформу для автоматизации процессов. Уже сейчас она может закрывать все ключевые бизнес-процессы для любой кофейни с обслуживанием у кассы», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Программное обеспечение предоставляется без дополнительной оплаты на внедрение и обслуживание в рамках подключенной опции CafeStore в Модульбанке. Обязательные условия: открытие расчетного счета в Модульбанке на платном тарифе, регулярные заказы в маркетплейсе CafeStore и наличие подходящего оборудования для работы POS. Подписка на набор сервисов стоит 7,5 тыс. руб. в месяц.

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