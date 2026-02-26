Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Более трети жителей России на регулярной основе опустошают собственные банковские счета, чтобы хранить деньги в виде наличных и не зависеть от банковских экосистем и новых правил блокировки счетов. Это более 55 млн человек по всей стране. Банки и власти сопротивляются этому как могут – сокращают число банкоматов и своих отделений и попутно вводят новые трудности при снятии крупных сумм.

Нал – всему голова

Россияне начали массово переходить на расчеты наличными и на постоянной основе снимать деньги со своих банковских счетов. Как пишет ТАСС со ссылкой на сервис «Выберу.ру», 38% граждан России, то есть более трети всего населения, регулярно опустошают собственные счета, чтобы не быть зависимыми от банков и избавить себя от риска блокировки счетов и, следовательно, денег.

К началу 2026 г. население России составляло около 146 млн человек. Следовательно, регулярно снимают деньги со своих счетов в пределах 55,5 млн россиян по всей стране. Еще 27% делают это периодически, а это около 39,5 млн. В сумме это приблизительно 95 млн человек, то есть значительно больше половины населения страны (половина – 73 млн человек).

Безопасность превыше всего

Наличные деньги становятся для россиян наиболее удобным способом расчета за товары и услуги. Никакие QR-коды, прямые переводы, оплаты по карте и цифровые рубли им становятся не нужны.

На вопрос о причинах перехода на наличный расчет 21% россиян заявили, что для них бумажные и металлические рубли более удобны цифр на экране в их повседневной жизни.

Но не удобством единым – 34% россиян снимают деньги, руководствуясь в первую очередь желанием обезопасить себя и собственный капитал. По их словам, они снимают деньги со счетов на фоне возросших регулярторных и операционных рисков.

Речь в данном случае о резко выросшей вероятности блокировки счета, если банкам покажется подозрительным тот или иной перевод. В 2025 г. критериев для блокировки было всего шесть, теперь же их вдвое больше, 12, и нет никакой гарантии, что через некоторое время это число не увеличится вновь.

Как сообщал CNews, в начале 2026 г. россияне стали массово жаловаться на необоснованную блокировку как переводов, так и счетов в целом. Они лишаются доступа к собственным деньгам и в результате вынуждены тратить дни своей жизни на урегулирование вопроса.

Отметим, что увеличение критериев для блокировки счетов российские банки и власти позиционируют как очередную меру борьбы с мошенниками.

Нет доверия и связи – нет денег

Россияне выводят деньги со своих счетов, в том числе, и по причине утрате доверия к банковским сервисам в целом. На это указали 24% опрошенных сервисом «Выберу.ру». Они также отметили, что не хотят столкнуться с возможным техническим сбоем.

Значительная часть россиян решила перейти на наличный расчет из-за еще одной меры повышения их безопасности – на фоне регулярных блокировок мобильного интернета, которые в стране начались весной 2025 г. Власти объясняют это защитой граждан от беспилотников.

Осенью 2025 г. в России появились «белые списки» сайтов и сервисов, работающих при блокировках, однако в них нет подавляющего большинства российских банков, что создает трудности не только при прямом переводе денег, но и, например, при оплате на кассе магазина.

Недоступность мобильного интернета как причину перехода на наличные указали 15% россиян. Действительно, классическая форма денег никак не зависит от доступа в Сеть.

Как пишет ТАСС, 12% респондентов видят в наличных «резерв ликвидности на случай форс-мажорных ситуаций». Многих также очень заботит анонимность своих финансовых операций – на это указали 9%. 6% выбрали наличные, боясь кибермошенничества и утечки их персональных данных.

Лишь 14% россиян сказали, что полностью доверяют банковской системе и не выводят деньги.

Меньше всего доверия к банкам у россиян старше 50 лет. 45% из них на регулярной основе снимают деньги со счетов. В возрастной группе 35-49 лет этот показатель достигает 38%, среди россиян в возрасте до 34 лет – 27%.

Удержать любой ценой

Вывод средств со счетов выгоден россиянам, но совершенно не выгоден банкам. Они пытаются не дать клиентам получить свои наличные самыми разными способами, и наиболее популярный из них – это сокращение сети банкоматов.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что по числу банкоматов в стране Россия откатилась на 15 лет назад. К тому моменту их было около 139 тыс., а это даже меньше, чем летом 2010 г., и предпосылок к тому, что банкоматов в стране в ближайшей перспективе станет больше, нет.

Помимо этого, некоторые банковские карты имеют лимиты по количеству денег, которые можно снимать в сутки или в месяц без комиссии. В этом случае спасает «Система быстрых платежей». При наличии нескольких карт можно перечислить на них часть нужной суммы и вывести средства.

Правда, в этом случае есть риск столкнуться с блокировкой счетов из-за новых критериев определения мошеннических действий. Кроме того, власти хотят ввести лимиты на количество банковских карт, открытых на один российский паспорт.

Наряду с этим власти в рамках очередного этапа борьбы с мошенниками обсуждают внедрение «периода охлаждения» для снятия крупных сумм со счетов через кассы в отделениях банков. Плюс ко всему, количество этих отделений по стране тоже сокращается. Как сообщал CNews, в 2025 г. российские банки закрыли рекордное число своих офисов. По всей стране их стало меньше почти на 2000, и хуже всех в этом себя показал Сбербанк – он закрыт 900 отделений.

Но это лишь усиливает в россиянах желание поскорее снять деньги со своего счета. Как пишет ТАСС со ссылкой на «Выберу.ру», именно жители российских регионов с менее развитой банковской инфраструктурой чаще снимает наличные. Здесь выводит деньги 42% населения, тогда как в городах с хорошо развитой сетью банковских услуг этот показатель находится на уровне 29%.



