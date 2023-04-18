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В RS-Bank V.6 реализована поддержка программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL

R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой отрасли, реализовал поддержку программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL в автоматизированной банковской системе RS-Bank V.6.

Ключи Sentinel (HASP) SL — это программные ключи на основе технологий White-Box криптографии, которые устанавливаются и хранятся на устройстве пользователя. Они являются программным аналогом аппаратного ключа защиты со своим безопасным хранилищем данных в неразмеченной области жёсткого диска.

Основные преимущества программных ключей: возможность моментально доставлять лицензии вне зависимости от местонахождения заказчика; HASP SL можно легко развернуть на виртуальном сервере без необходимости подключения USB-концентраторов; нет риска выхода из строя в результате физических повреждений или поломки аппаратного устройства HASP.

Возможность переноса программного HASP SL с одного на другой компьютер или виртуальную машину сохраняется.

Ключи Sentinel SL стопроцентно совместимы с аппаратными ключами Sentinel HL, поэтому нет необходимости при переходе на новые версии RS-Bank V.6 одновременно заниматься обновлением ПО для лицензирования. Можно продолжать пользоваться аппаратным HASP и оценить все преимущества новой технологии лицензирования в плановом порядке.

Воспользоваться новыми возможностями программного HASP SL могут клиенты, работающие на RS-Bank V.6 release 20.031.77 и выше.

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