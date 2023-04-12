CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Почта банк» запустил платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Клиентам «Почта банка» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты в одно касание с помощью смартфона. Стикеры можно привязать к дебетовым картам «Мир» или выпустить к текущему сберегательному счету вместо пластиковой карты. Стоимость стикера – 699 руб.

На первом этапе приобрести стикер можно во флагманских клиентских центрах «Почта банка» и точках обслуживания на почте в нескольких регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. В ближайшие дни стикеры поступят в точки продаж в этих регионах.

Стикеры можно привязать к действующим или новым дебетовым картам ПС «Мир»: (карта к сберегательному счету, «Вездедоход» и «Моя карта»), выпустить вместо новой пластиковой карты к сберегательному счету, а также как дополнительную карту к договору на третье лицо. При этом условия обслуживания стикера будут соответствовать тарифам по карте, к которой он привязан.

Платежный стикер — это аналог банковской карты в виде наклейки со встроенным NFC-чипом, которую можно наклеить на смартфон, чехол или другой гаджет и оплачивать покупки одним касанием или снимать деньги в банкоматах, оборудованных NFC-модулем.

«Платежный стикер «Почта банка» – это возможность для владельцев iPhone платить «как раньше», которую они потеряли после ухода Apple Pay из России. Платежные стикеры так же безопасны и надежны, как и обычные пластиковые карты. До запуска мы тщательно тестировали стикеры и постарались учесть как свой опыт, так и пожелания пользователей из других банков. А еще каждый клиент сможет выбрать наиболее удобный для себя формат стикера – большой или компактный в зависимости от предпочтений и того, где планируется разместить стикер на смартфоне», – сказал руководитель центра карточных продуктов и расчетов «Почта банка» Александр Жуков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в VK Мессенджере

В России закрываются ИТ-центры Deutsche Bank. Сотням высококлассных программистов предложили выходное пособие

ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще