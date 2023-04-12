«Почта банк» запустил платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Клиентам «Почта банка» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты в одно касание с помощью смартфона. Стикеры можно привязать к дебетовым картам «Мир» или выпустить к текущему сберегательному счету вместо пластиковой карты. Стоимость стикера – 699 руб.

На первом этапе приобрести стикер можно во флагманских клиентских центрах «Почта банка» и точках обслуживания на почте в нескольких регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. В ближайшие дни стикеры поступят в точки продаж в этих регионах.

Стикеры можно привязать к действующим или новым дебетовым картам ПС «Мир»: (карта к сберегательному счету, «Вездедоход» и «Моя карта»), выпустить вместо новой пластиковой карты к сберегательному счету, а также как дополнительную карту к договору на третье лицо. При этом условия обслуживания стикера будут соответствовать тарифам по карте, к которой он привязан.

Платежный стикер — это аналог банковской карты в виде наклейки со встроенным NFC-чипом, которую можно наклеить на смартфон, чехол или другой гаджет и оплачивать покупки одним касанием или снимать деньги в банкоматах, оборудованных NFC-модулем.

«Платежный стикер «Почта банка» – это возможность для владельцев iPhone платить «как раньше», которую они потеряли после ухода Apple Pay из России. Платежные стикеры так же безопасны и надежны, как и обычные пластиковые карты. До запуска мы тщательно тестировали стикеры и постарались учесть как свой опыт, так и пожелания пользователей из других банков. А еще каждый клиент сможет выбрать наиболее удобный для себя формат стикера – большой или компактный в зависимости от предпочтений и того, где планируется разместить стикер на смартфоне», – сказал руководитель центра карточных продуктов и расчетов «Почта банка» Александр Жуков.