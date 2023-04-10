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«Точка» запустила обновлённый интернет-банк с новыми возможностями для клиентов

«Точка» представила новый интернет-банк, который запустился на собственной лицензии. В обновленной версии у предпринимателей появляется возможность настроить интерфейс полностью под свои потребности, выбрать виджеты, добавить быстрые действия и избранные сервисы.

В новом интерфейсе «Точки» появилось сразу несколько функций, которые упрощают работу с интернет-банком: биометрия, которая позволяет входить в интернет-банк по отпечатку пальца или скану лица. Теперь не нужно каждый раз вводить логин и пароль при входе в банк; персонализация — возможность настроить интернет-банк под свои потребности. Например, выбрать нужные виджеты, добавить быстрые действия, избранные сервисы; новая лента истории, в которой появился «умный поиск». Это поможет клиенту быстро найти нужный инструмент интернет-банка из истории поиска; сквозная навигация, которая позволит пользователю позволит переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на стартовую главную; глобальный поиск по всему интернет-банку сразу. В одном интерфейсе клиенты смогут найти любой инструмент и сервис Точки за несколько секунд.

«Ранее в «Точке» было две версии интернет-банка: одна из них больше отвечала потребностям малого бизнеса, а другая — среднего и крупного. Каждая из этих версий была по-своему хороша, но со временем клиенты «Точки» выросли, а вместе с этим изменился их подход к ведению бизнеса, и запрос к интерфейсу банка. К тому же мы заметили, что клиенты стали использовать одновременно обе версии интерфейса, так как функции одной дополняли другую. В итоге мы поняли, что пора пересобирать интернет-банк в единый и универсальный, соединяя лучшее из предыдущих версий. В результате у нас получился такой интернет-банк, который отвечает всем запросам предпринимателей, а также даёт клиентам возможность пользоваться многочисленными сервисами «Точки», которых более 50 штук, из одного интерфейса. Получить к нему доступ смогут пользователи любой платформы предыдущей версии: новое приложение придёт как обновление, вводить логин и пароль заново не придётся», — сказал Chief Platform Owner «Точки» Борис Ведерников.

В начале 2023 г. ЦБ России выдал «Точке» универсальную лицензию на осуществление банковских операций с денежными средствами и драгоценными металлами. Клиентский интерфейс будет доступен для новых и действующих клиентов, имеющих счёт на собственной лицензии «Точки».

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