«ФлексСофт» рассказал, как повысить эффективность банковского бизнеса на Tadviser Banks IT day 2023

Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции Tadviser Banks IT day 2023, которая прошла 5 апреля в Москве. Спикеры компании рассказали, как повысить производительность банковских core-систем и операционную эффективность в банках.

Александр Борискин, заместитель генерального директора компании «ФлексСофт», рассказал почему банковская core-система изначально должна быть построена на современных IT-технологиях и выделил основные подходы к построению горизонтально масштабируемой высокопроизводительной архитектуры банковского ядра. Пример такой системы — Банковская бизнес-платформа FXL компании «ФлексСофт» построена на новейших технологиях и соответствует необходимым требованиям для построения высокопроизводительной инновационной архитектуры современного банка.

Как бизнес-платформа FXL может повысить операционную эффективность банковского бизнеса, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт». Встроенный в платформу iBPM-процессор, возможность работы 24х7 без технологических окон, гибкий конструктор тарифов, комиссий, продуктов и бизнес-процессов позволяет создавать и выводить на рынок новые банковские продукты в короткий интервал времени. Тем самым повысить рентабельность бизнеса и снизить финансовые потери, обусловленные реализацией операционных рисков. Также спикер подчеркнул, что благодаря единому хранилищу данных и развитой аналитики (BI) в Платформе FXL, обеспечиваются эффективное управление бизнесом, управленческой, аналитической и регуляторной отчетности.

На стенде компании эксперты «ФлексСофт» ответили на вопросы о принципах построения новейшей производительной IT-архитектуры и рассказали о дополнительных преимуществах бизнес-платформы FXL.