Более трети россиян не разобрались, что такое цифровой рубль

1 апреля 2023г. Центробанк планирует запустить цифровой рубль в пилотном режиме. В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» выяснили, готовы ли россияне начать пользоваться третьей формой национальной валюты. Оказалось, 38% опрошенных не понимают принципа работы и назначения нового финансового инструмента. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

С апреля 2023 г. Центробанк начинает тестирование операций с цифровым рублем. В пилотном проекте участвуют 15 крупнейших российских банков, операции будут проходить по реальным счетам реальных клиентов. Накануне тестового запуска цифрового рубля аналитики «Выберу.ру» провели опрос о готовности пользователей сервиса пользоваться новым видом валюты. Выяснилось, что на инициативу готовы откликнуться лишь 34% респондентов. При этом только 14% из них уверены, что будут активными пользователями цифрового рубля, тогда как 20% опрошенных готовы пользоваться новой формой валюты лишь в случае необходимости — например, при получении социальных выплат. В то же время 28% респондентов не испытывают желания попробовать цифровой рубль из-за недоверия к нововведению, а 38% признались, что попросту не понимают принцип работы и назначение третьей формы национальной валюты.

«Цифровой рубль — это многообещающий проект, который окажет глобальное влияние на банковскую отрасль: за счет него Центробанк сможет эффективнее управлять денежной массой, снизится стоимость транзакций, расширятся возможности трансграничных платежей. Однако сиюминутные преимущества для конечного потребителя пока не совсем очевидны: никаких бонусов, таких как программа кэшбеков, например, пока не предусмотрено. На текущий момент для большинства россиян безналичная оплата будет все еще предпочтительней. Впрочем это вопрос времени — регулятор скорее всего разработает систему стимулирования использования цифрового рубля и совместно с игроками финансового рынка постарается сделать переход на него максимально бесшовным» — сказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» — независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. Сегодня на «Выберу.ру» представлены более 10 тыс. продуктов от 500+ финансовых организаций. Ежемесячно сайт посещают более 7 млн человек. Проект входит в список социально значимых ресурсов по версии Минцифры России и является резидентом «Сколково».