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«МТС банк» вдвое увеличил темпы роботизации бизнес-процессов

«МТС банк» объявил о двукратном увеличении количества роботов во внутренних бизнес-процессах. По итогам 2022 г. банк передал часть рутинных процессов 26 новым и доработал 10 роботов, функционировавших ранее. Всего в «МТС банке» сейчас работает 51 робот, которые суммарно выполнили более 1,2 млн задач за прошлый год. Роботы заменяют человека в рутинных, низкоинтеллектуальных и шаблонных процессах.

«МТС банк» регулярно внедряет технологии, предлагая своим клиентам готовые цифровые решения на все случаи жизни. Наряду с большими ИТ-проектами и небольшими задачами автоматизации первые роботы появились в банке в 2019 г.

Каждый робот функционирует на собственном сервере, который можно рассматривать как обычное рабочее место сотрудника. Таким образом, робот – это, по сути, сотрудник банка, который выполняет определенную часть рабочего процесса в рамках своего функционала.

«Роботизация является оптимальным способом для тех процессов, которые, скорее всего, не будут автоматизированы по причине дороговизны доработок информационных систем, − сказала руководитель операционного кластера «МТС банка» Екатерина Гудимович. – Над созданием роботов в банке трудится команда из девяти сотрудников – аналитики и разработчики. В 2022 г. мы существенно изменили процессы роботизации − команда оптимизировала разработку, сформировала единый подход к дизайну кода, методологии разработки и отчетности. В ходе реализации проекта мы обратили внимание на существенное снижение количества ошибок при выполнении процессов роботами».

В течение 2023 г. «МТС банк» запустит роботов нового поколения, которые сами собирают аналитику по наиболее механическим и низкоинтеллектуальным процессам. Это выводит банк на следующий этап цифровизации, когда роботы сами выявляют низкоквалифицированные рутинные процессы и после внедрения начинают их выполнять, что значительно ускоряет время на аналитику.

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