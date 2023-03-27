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Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа

Модульбанк и компания Paylate запустили совместный продукт для предпринимателей, которые продают товары онлайн и пользуются интернет-эквайрингом Модульбанка. Теперь покупатель может в несколько кликов оформить заем с льготным периодом погашения (рассрочку платежа), а продавец – сразу получить деньги за товар на расчетный счет.

Когда покупатель выбирает товар и переходит на платежную страницу, рядом с кнопкой оплаты он увидит кнопку «Купить в рассрочку». При нажатии появится простая форма заявки, которую нужно заполнить и подписать онлайн. Дальше оплата происходит обычным способом: клиент получает товар или услугу, а фирма получает деньги от компании Paylate. Клиент возвращает денежные средства, равными платежами с возможностью беспроцентного погашения в льготный период, который будет отличаться в зависимости от выбранного тарифного плана

«Для предпринимателя подключение к сервису рассрочек займет несколько минут. Нужно подать заявку в личном кабинете Модульбанка, после одобрения заявки кнопка "Купить в рассрочку" сама появится на платежных страницах», – сказал Юрий Васильев, директор по платежным сервисам Модульбанка.

Сумма за проданный в рассрочку товар сразу отправляется на расчетный счет продавца. В зависимости от индустрии, в которой работает предприниматель, это может быть полная стоимость товара или его стоимость со скидкой.

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