МКБ внедрил онлайн-инструмент для мониторинга доступности систем

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил новый сервис для мониторинга — российскую систему «Ключ-Астром», которая позволяет отслеживать и контролировать доступность систем и бизнес-приложений в режиме реального времени.

Онлайн-инструмент для мониторинга производительности систем — удобное и простое в использовании решение для отслеживания аномалий в бизнес-операциях и нагрузках в клиентских сервисах. Сервис помогает развивать и улучшать надежность и стабильность бизнес-приложений: интернет-банк, сайт mkb.ru, online.mkb.ru, vbo.mkb.ru, мобильные приложения для бизнеса и пользователей.

Благодаря настроенному стеку технологий мониторинга средняя доступность бизнес-приложений МКБ за год составляет 99,86%, при этом время простоя систем снижено в десятки раз. Как следствие, среднее время ожидания в контакт-центре сократилось в 3 раза.

«Мониторинг — это не только технологический инструментарий, но и культура. Мы пользуемся набором программного обеспечения (ПО) с огромными возможностями, но большую роль также играет аналитика, правильная интерпретация событий. А самое главное – то, как команда поддержки и разработки реагирует на мониторинг, который непосредственно направлен на сбор клиентского опыта. Поскольку стабильность систем для клиентов – один из главных наших приоритетов, анализ данных от мониторинга всегда в фокусе внимания команды. По сути мониторинг встроен как неотъемлемая часть процесса эксплуатации и доработки ПО», — сказал Игорь Попов, руководитель направления департамента ИТ-обеспечения МКБ.