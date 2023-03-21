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«Диасофт» поможет банкам своевременно приостанавливать операции по счетам клиента на основе сведений по 438-ФЗ

«Диасофт» разработала решение «Взаимодействие с налоговой службой (ФНС). Сведения о смерти». ИТ-решение позволяет автоматизировать процессы информационного обмена между банком и ФНС в части сведений о снятии с учета физического лица в связи с его смертью, чтобы обеспечить своевременное выполнение требований регулятора.

В соответствии с Федеральным законом №438-ФЗ от 18 ноября 2022 г. налоговые органы обязаны направлять в кредитные организации сведения о снятии с учета умерших физических лиц, счета (вклады) которых были открыты в банке. На основании полученной информации кредитная организация обязана прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче денежных средств со счета (вклада) бывшего клиента за исключением завещательных и некоторых других распоряжений.

Срок предоставления юридически значимых сведений не может превышать двух рабочих дней с момента снятия физического лица с учета в налоговых органах. Выполнение требований закона позволит банкам своевременно приостанавливать операции по счетам (вкладам) умершего и тем самым снизить риск противоправных действий с прижизненными накоплениями клиента. Эти требования закона вступят в силу с 18 мая 2023 г.

Функциональные возможности решения «Взаимодействие с налоговой службой (ФНС). Сведения о смерти»: отдельное рабочее место оператора с возможностью просмотра уведомлений из ФНС, отбора и фильтрации данных; автоматическая загрузка уведомлений из ФНС; автоматическая передача уведомлений через API во внешнюю среду банка или АБС.

Компоненты комплексного решения входят в состав платформ развития Digital Q.UP (с марта 2020 по ноябрь 2022 – Digital Q.Omnichannel) и Digital Q.Payments.

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