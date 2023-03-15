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«Сбер» и SberDevices запустили сервис «Салют телеком» — комплексное решение для телеком-операторов на базе устройств Sber

С помощью нового B2B-сервиса «Салют телеком» телеком-операторы могут предлагать своим пользователям умные устройства Sber с виртуальным ассистентом «Салют» в качестве абонентского оборудования. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение позволяет телеком-операторам не только использовать возможности базовой версии прошивки устройств, но и устанавливать свои сервисы в качестве основных онлайн-кинотеатров и приложений с телеканалами. Устройства работают на операционной системе «Салют ТВ» собственной разработки компании SberDevices. Система имеет собственный магазин приложений, который насчитывает более 1000 различных сервисов и игр.

Операторы могут использовать в качестве абонентского оборудования все устройства Sber с ассистентом Салют: ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплеи с премиальной акустикой SberPortal, медиацентры SberBox Top с умной камерой, колонки с функциями ТВ-приставки SberBox Time, а также телевизоры Sber под управлением операционной системы «Салют ТВ».

Устройства с ассистентом «Салют» становятся для операторов OTT-девайсами с расширенной функциональностью за счет дополнительных приложений и голосового управления. Таким образом, пользователи получают не только услуги выбранного оператора, но и возможности открытой операционной системы «Салют ТВ»: онлайн-кинотеатры, популярные видеохостинги, приложения и пр.

Компания SberDevices решает для операторов вопрос поставок устройств и программного обеспечения в Россию, а также позволяет расширить пакет услуг для абонентов без дополнительных затрат. Программное обеспечение устройств полностью разрабатывается в SberDevices, это гарантирует их стабильную работу и обновления вне зависимости от внешних факторов.

Для операторов связи, у которых отсутствует собственный кинотеатр, доступно распространение партнерских сервисов «Сбера» по агентской схеме. Также доступны: цветовая кастомизация устройств, адаптация или полная переработка виртуального ассистента и множество других опций по запросу.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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