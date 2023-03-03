ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке вырастет до 10% в 2023 году

ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП. Создание единой платформы для держателей карт «Мир» и пользователей Системы быстрых платежей позволит существенно увеличить скорость развития рынка СБП-платежей в России. В итоге в 2023 г., по прогнозам ВТБ, он может кратно вырасти и составить до 10% от общего объема безналичных транзакций. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Востребованность Системы быстрых платежей в России постоянно увеличивается за счет скорости проведения транзакции, а также простоты и удобства – можно проводить оплату без применения карты. Россияне используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. По данным ВТБ, с начала 2023 г. этим сервисом воспользовались более 1,7 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 8,5 млрд руб. За год число пользователей выросло в восемь раз.

Внедрение программы лояльности для СБП может повысить темп роста интереса пользователей к этой платежной платформе. Сейчас владельцы банковских карт предпочитают по возможности пользоваться классическими инструментами безналичного расчета, которые позволяют получать кешбэк в рамках собственных программ лояльности банков и специальных условий для держателей карт «Мир». Поэтому ВТБ рассматривает для своих клиентов включить этот тип оплаты в текущую программу лояльности ВТБ.

Прежде всего новая платформа будет полезна небольшим торговым точкам, у которых меньше ресурсов для формирования собственной программы лояльности. Процент комиссионного вознаграждения по СБП-платежам со стороны магазинов сегодня существенно ниже, чем в рамках традиционного эквайринга – это помогает предпринимателям экономить.