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«Сбер» предложит бизнесу решение для цифрового анализа бизнес-процессов – платформу Sber Process Mining

«Сбер» выводит на внешний рынок свою технологическую разработку – платформу Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса.

Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

Платформа Sber Process Mining показала свою эффективность на оптимизации внутренних процессов Сбера. В среднем использование платформы позволяет удешевить процесс более, чем на 10%.

Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента финансов: «Мы придерживаемся высоких стандартов для наших внутренних инструментов – они должны соответствовать лучшим мировым практикам. Sber Process Mining – платформа, которая помогает Банку совершенствовать бизнес-процессы на качественно новом уровне. Мы верим, что Sber Process Mining поможет нашим клиентам достичь новых высот в повышении эффективности своего бизнеса».

Платформа Sber Process Mining включена в Реестр российского программного обеспечения.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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