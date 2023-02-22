Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса

Модульбанк запустил пакет бухгалтерских сервисов для оптовиков. Он включает налоговую, бухгалтерскую и кадровую отчетность, ведение документооборота и работу с первичной документацией. Для предпринимателя это выгоднее, чем держать штатного бухгалтера, при этом «Модульбухгалтерия» несет финансовую ответственность за возможные ошибки.

«Модульбухгалтерия» поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежные поручения на оплату налогов и взносов. В пакет сервисов входит номенклатурный учет: бухгалтер Модульбанка разделит все операции дохода и расхода по номенклатуре, поможет с артикульным учетом, чтобы не допустить ошибок и корректно отразить работу в документах.

Настроенная интеграция с «Мойсклад» позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбанка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами оптового бизнеса.

«Рассчитать налог и сдать отчётность несложно. Но оптовый бизнес – это поток отгрузок, поставок и списаний товара, поэтому нужно держать в исключительном порядке первичку и вести складской учёт так, чтобы не остаться с излишками или пустыми полками и обойтись без штрафов. В «Модульбухгалтерии» уже настроена прямая интеграция с «Мойсклад» для более гладкой работы, весь учет по каждому клиенту ведется в отдельной базе «1С». И главное – мы берем на себя финансовую ответственность за каждую возможную ошибку», – сказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.