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«Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотечного кредита. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Работа по созданию сервиса стартовала в феврале 2022 г. и заключалась в развитии функциональности личных кабинетов сотрудника банка УБРиР и партнеров: риэлторов, представителей застройщиков и агентств недвижимости. Автоматизированный сервис избавил партнеров, которые размещают от лица клиентов заявки на получение ипотечного кредита, от необходимости пересылки документов по почте и запоминания требований банка к клиенту, сделал прозрачным отслеживание статуса заявок.

В рамках проекта были реализованы: регистрация и аутентификация пользователей сервиса; ипотечный калькулятор; возможность создания заявки от лица клиента; возможность загрузки необходимых документов; механизм уведомлений и нотификаций о статусе заявке; механизм формирования сводных отчетов по ипотечным заявкам; административное рабочее место сотрудника, управляющего пользователями личного кабинета; интеграции с внутренними системами банка; покрытие автотестами 80% кода.

Над созданием сервиса работала команда «Центра высоких технологий» (г. Ижевск), входящего в компанию «Девелоника».

Создание сервиса для партнеров — второй этап проекта по автоматизации оформления онлайн-заявок на ипотечное кредитование. Разработка первого этапа стартовала в 2020 г. По окончании этапа были реализованы личные кабинеты клиента и сотрудника банка и запущен процесс оформления онлайн-заявки на ипотеку на сайте. Запуск сервиса позволил в два раза ускорить время выдачи решения по заявкам, повысить качество обработки документов, что в комплексе с иными проектами удвоило ипотечный портфель банка в 2022 г.

«Мы благодарны коллегам из УБРиР за доверие, которое они проявили, выбрав нас в качестве технологического партнера. Мы высоко оцениваем эффективность, которую дает сотрудничество с таким зрелым в плане ИТ-процессов заказчиком. Со своей стороны, в партнерстве мы гарантируем предоставление на проекты слаженных команд, обеспечивающих высокую продуктивность», — сказал Виктор Алгазин, директор по заказной разработке РФ «Девелоники».

«Для нас важно было найти в лице “Девелоники” надежного партнера и компетентного поставщика современных архитектурных и технических решений. Для банковской отрасли тема безопасности данных всегда была на первом плане, поэтому для нас это главный критерий выбора подрядчика. Будем рады дальнейшему сотрудничеству ради удобства и безопасности наших клиентов», — отметил Антон Дмитриев, управляющий директор центра цифровых технологий УБРиР.

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