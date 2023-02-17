«Почта банк» планирует запустить трансграничные переводы через СБП в 2023 году

«Почта банк» сообщил о том, что планирует запустить трансграничные переводы через Систему быстрых платежей в 2023 г. В первую очередь клиентам банка станут доступны переводы в страны СНГ, которые будут подключены в системе. Перечень направлений будет расширяться по мере их появления на стороне СБП.

В банке отметили, что в сложившихся условиях ограничений сервис трансграничных переводов через Систему быстрых платежей будет востребован потребителями, при условии широкой поддержки данного способа перевода денег зарубежными банками. У этого сервиса очень широкая аудитория, однако в первую очередь они рассчитаны на граждан СНГ, работающих в России и отправляющих деньги на родину, а также на тех, кто переводит средства партнерам и знакомым. По мнению экспертов банка, интерес к подключению этой системы есть у всех стран ЕАЭС.

За пошлый год общее количество и объем переводов через СБП в «Почта банке» выросли в 2,5 раза, а платежей за товары и услуги – в 20 раз. Средняя сумма платежа за год уменьшилась почти вдвое – с 3626 руб. до 1939 руб., в то время как средняя сумма перевода осталась неизменной – 4182 руб.

Уже сейчас через мобильное приложение можно совершить моментальный перевод средств с карт «Мир» на карты национальных платежных систем в следующие страны: Белоруссия (ПС «Белкарт»), Киргизия (ПС «Элкарт»), Таджикистан («Корти милли», Express Pay), Армения (ПС «АрКа»), Абхазия (ПС «Апра»), и Южная Осетия (ПС «Мир»).

Также можно отправить средства с любой карты на карты платежных систем Visa, MasterCard в Казахстан и Uzcard, Humo в Узбекистан. Перевод отправляется в рублях с последующей конвертацией по курсу банка-эмитента карты получателя. Для отправки требуется только номер карты.